Mavi Vatan-2025 Tatbikatı Gölcük’te başladı

Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz'de 7-16 Ocak tarihlerinde icra edilecek olan Mavi Vatan-2025 Tatbikatı, Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Deniz Harp Merkezi Komutanlığı'nda başladı. 10 gün sürecek tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alıyor.

Tatbikat, gemilerin 6 Ocak'tan itibaren üs limanlarından intikalleriyle başlayacak, 7-8 Ocak tarihlerinde harekâta hazırlık faaliyetleri, 9 Ocak'ta Marmaris'teki Aksaz Deniz Üs Komutanlığında seçkin gözlemci günü icra edilecek. 10-11 Ocak tarihlerinde ise liman ziyaretleri ve lojistik bütünleme faaliyetlerine, 12-13 Ocak tarihlerinde harekâta hazırlık ve fiili silah eğitimlerine devam edilecek. Son safhada 14-16 Ocak tarihlerinde çok tehditli ortamda harekât faaliyetleri icra edilecek.

Tatbikatla ilgili basın bilgilendirme toplantısında konuşan Donanma Kurmay Başkanı Tuğamiral Kenan Kaan Türkkan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) tatbikatlar programına istinaden Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca icra edilen fiili bir tatbikat olduğunu belirtmişti.

TCG ORUÇ REİS DE KATILIYOR

Tatbikatın amacının, Deniz Kuvvetleri bağlısı komutanlıkların harekâtı sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilmesi, tatbikata katılacak unsurların harekâta hazırlık seviyelerinin yükseltilmesi, karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme, öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirilmesi, diğer kuvvet komutanlıklarıyla tatbikata katılan unsurlar arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesi olduğunu anlatan Türkkan, "Tatbikata 90 gemi ile 50 hava vasıtası iştirak edecek, toplam 20 bin personel görev alacaktır. Tatbikata Kara Kuvvetleri Komutanlığından genel maksat ve CH-47 helikopterleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığından ⁠taarruz uçakları,⁠ ⁠havadan ihbar ve kontrol uçağı,⁠ ⁠hedef çekme uçağı ile Sahil Güvenlik Komutanlığından ⁠6 sahil güvenlik botu iştirak edecektir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkkan, "Ayrıca Barbaros Sınıfı Fırkateyn Yarı Ömür Modernizasyon Projesi kapsamında modernizasyon faaliyetleri tamamlanan ilk gemimiz TCG Oruçreis, Mavi Vatan-25 Tatbikatı'na iştirak edecektir. Mavi Vatan Tatbikatı'nın 10-11 Ocak tarihlerinde planlı liman ziyaretlerinde 59 gemimiz ile Karadeniz, Ege Denizi, Doğu Akdeniz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 22 liman ziyareti icra edilecektir" dedi.