Mavi Vatan ‘Malaman’a emanet

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), Türkiye'nin savunma sanayisindeki gücüne yeni bir halka daha ekledi. Yerli ve millî imkânlarla geliştirilen Türkiye'nin ilk akıllı dip mayını "Malaman", Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girerek göreve başladı. Harp ve eğitim olmak üzere iki farklı tipte geliştirilen Malaman akustik, manyetik ve basınç sensörleri sayesinde hedeflerini uzak mesafe ve derinliklerde tespit edebiliyor. Manyetik ve basınç değişimlerini gerçek zamanlı analiz ederek dost ve düşman hedeflerini ayırt edebilen Malaman, gemi, denizaltı ve uçaklardan, insansız platformlar dahil olmak üzere denize bırakılabiliyor. Yaklaşık 600 kilogram ağırlığındaki Malaman'ın 400 kilogramını duyarsız su altı patlayıcısı oluşturuyor. Deniz tabanının yapısına uygun geliştirilen sistem, aşırı ısınma ve mermi çarpmalarına karşı da yüksek dayanıklılık gösteriyor.

Yüksek teknoloji sensörlerle donatılan sistemde su altındaki akustik, fırkateyn, denizaltı, hücumbot ve tanker gibi hedefleri tespit ederek bilgileri anlık olarak yönetim merkezine iletiyor. Tespit edilen düşman unsuru, patlayıcının kontrollü şekilde ateşlenmesiyle etkisiz hale getiriliyor. Sistem üzerinde çoklu emniyet kilitleri de bulunuyor. Deniz tabanının doğal yapısına uygun renk ve şekillerde tasarlanan özel kaplamalar sayesinde Malaman'ın, yandan taramalı sonarlar ve otonom su altı araçları tarafından tespit edilme ihtimali de en düşük seviyeye çekiliyor. Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli teknoloji hamlesinin yeni sembollerinden biri olarak gösterilen Malaman, "Mavi Vatan" savunmasında kritik rol üstlenecek sistemler arasında yerini aldı.