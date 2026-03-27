Mavi vatan’a yerli güç! Denizhan-76 görev başında

Şubat 2026'da denize indirilen TCG Akdeniz'e entegre edilecek olan Denizhan-76, "Mavi Vatan" savunmasında geminin baş topu olarak görev yapacak. Bu teslimatla birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterindeki millî deniz topu sayısı 6'ya yükseldi.

12 AYDA REKOR ÜRETİM

Türkiye'ye yönelik örtülü ambargolara karşı 2020 yılında harekete geçen MKE, dünyada sayılı ülkenin üretebildiği 76 mm deniz topunu sadece 12 ay gibi rekor bir sürede geliştirdi. Tamamen Türk mühendislerinin imzasını taşıyan sistem, savunma sanayisinde yerlilik oranını bir üst seviyeye taşıdı.

YÜKSEK ATEŞ GÜCÜ, ÇOKLU GÖREV

Denizhan-76; hava savunma, su üstü harbi ve kara bombardımanı görevlerinde etkin rol oynuyor. Dakikada 80 atım yapabilen sistem, yaklaşık 16 kilometre menziliyle dikkat çekiyor. Düşük radar izine sahip tasarımı sayesinde modern harp sahasında yüksek etkinlik sunuyor.

İHRACATLA KÜRESEL GÜÇ

Sadece Türk donanmasının değil, dost ve müttefik ülkelerin de tercihi olan Denizhan-76; Endonezya ve Romanya'ya ihraç edilerek Türkiye'nin savunma sanayisindeki küresel gücünü pekiştirdi.

SIRADAKİ HEDEF: 127 MM

MKE, elde ettiği tecrübeyi daha ileriye taşıyarak 127 mm millî deniz topu için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda geliştirilen namlu sistemi, 2025 Kasım ayında TCG Fatih fırkateyninde test edilerek başarıyla doğrulandı.