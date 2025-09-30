Mavi Vatanda temizlik seferberliği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, tarih yazmaya devam ediyor. Kısa süre içerisinde küresel bir çevre hareketine dönüşen proje ile bugüne kadar Türk ekonomisine 256 milyar liralık kazanç sağlandı. Sudan 1.71 trilyon litre, petrolden ise 54.6 milyar litre tasarruf edildi. Tarihin en büyük dönüşüm seferberliği kapsamında 552.7 milyon ağacın kesilmesi de önlendi.

585 BİN TON ÇÖP TEMİZLENDİ

Projenin mavi vatan ayağını oluşturan Sıfır Atık Mavi Hareketi'nde de çarpıcı verilere ulaşıldı. 10 Haziran 2019'da başlayan proje kapsamında, bugüne kadar denizlerden 585 bin ton çöp çıkarılarak bertaraf edildi. Bu miktar yaklaşık 50 bin kamyon dolusu atığa karşılık geliyor. Uygulama kapsamında 28 kıyı ilinde deniz çöpleri toplanıyor. Bakanlık eliyle deniz yüzeyi, kıyı şeridi ve deniz tabanında kapsamlı temizlik faaliyetleri yürütüyor. Proje çerçevesinde 2020-2024 yılları arasını kapsayan ilk eylem planları başarıyla tamamlanmış, 2025-2029 yıllarına dönük Deniz Çöpleri İl Eylem Planları ise 1 Ocak 2025 tarihinde uygulamaya alınmıştı. Sonraki süreçte, deniz kirliliğinin kaynağında önlenmesine odaklanan bölgeye özgü uygulamalar artırılırken, sahada düzenli temizlik çalışmaları sürdürülecek. Ayrıca deniz ekosisteminin korunmasına yönelik toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla ulusal düzeyde eğitim ve iletişim kampanyaları da devam edecek.