Mavi Vatanın milli topu göreve hazır

Türkiye'nin 5'inci milli fırkateyni olacak AKDENİZ'in milli deniz topu hazır. Makine ve Kimya Endüstrisi, ürettiği milli deniz topu Denizhan-76'nın atışlı testlerini ve fabrika kabul testlerini başarıyla tamamladı. Dakikada 80 atış yapabiliyor. 16 kilometreye kadar etkili atış imkânı sağlıyor. Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından üretilen milli deniz topu 'Denizhan-76'nın altıncısı da artık göreve hazır.

ÜLKELER SIRAYA GIRDI

Yeni deniz topunun atışlı testleri ve fabrika kabul testleri başarıyla tamamlandı. Altıncı milli deniz topu Denizhan-76, şubatta denize indirilen ve tamamlandığında Türkiye'nin beşinci milli fırkateyni olacak AKDENİZ'de baş top olarak görev yapacak. Denizhan-76, atış performansının yanı sıra düşük radar izine sahip tasarımı ve çoklu görev kabiliyetleriyle de dikkat çekiyor. MKE, dünyada yalnızca birkaç ülkenin geliştirebildiği 76 milimetre deniz topunu, 12 ay gibi rekor bir sürede üretmeyi başarmıştı. MKE, Denizhan-76'ları geçtiğimiz yıl Endonezya ve Romanya'ya da ihraç etmişti.



ATMACA'DAN TAM İSABET

TCG Burgazada'dan ateşlenen gemisavar füzesi Atmaca'nın belirlenen kara koordinatı hedefini tam isabetle vurdu. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, denizden karaya angajman yeteneğinin sahada başarıyla test edildiğini açıkladı. Görgün, "Mavi Vatan'ın çelik kılıcı Atmaca, yalnızca deniz hedeflerine karşı değil, aynı zamanda kara üzerindeki stratejik hedeflere karşı da etkin bir angajman yeteneği kazandığını sahada ortaya koymuştur" dedi.