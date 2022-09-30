Mavişehir İzban Saatleri - İzban Mavişehir İstasyonu Nerede, Bostanlı İskeleye Yakın Mı, Kaç Dakikada Bir Geçiyor?

Mavişehir İZBAN, Karşıyaka bölgesindeki en çok ziyaret edilen yerlerden birisidir. Bu açıdan baktığımızda bu istasyona nasıl gidildiğini bilmek önemlidir. Ayrıca Mavişehir İZBAN İstasyonu Bostanlı İskele gibi İzmir'in pek çok önemli yerle bağlantısı bulunmaktadır. Mavişehir İZBAN İstasyonu'nun konumu iyi bilinmelidir. Ayrıca Mavişehir İZBAN'ın kaç dakikada bir geçtiği de önem taşıyan konulardan biridir. Peki, İZBAN Mavişehir İstasyonu nerede ve bostanlı iskeleye yakın mıdır? Mavişehir İZBAN kaç dakikada bir geçiyor? Gibi merak edilen soruların yanıtı…

Mavişehir İZBAN Saatleri

Mavişehir İZBAN çoğunlukla sabah 06:00 gibi ilk seferine çıkmaktadır. Bundan sonra her 12-24 dakikada bir seferine devam etmektedir. Bu şekilde yaklaşık 00:00 ile 00:30 arasındaki bir saat dilimine kadar seferlerine devam etmektedir. Örneğin Mavişehir'den Aliağa İstasyonu'na gitmek isteyenler için 06:23'te kalkacak tren saat 07:03'te Aliağa İstasyonunda olmaktadır.

Mavişehir İZBAN İstasyonu Nerede?

İzmir Banliyö Sistemi ya da kısaca İZBAN, diğer adıyla Egeray, Türkiye'nin en kalabalık üçüncü ili olan İzmir'de hizmet veren banliyö treni sistemidir. Proje, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve TCDD ortaklığında hayata geçirilmiştir. İzmir'in Aliağa ile Selçuk ilçeleri arasındaki 136 kilometrelik demiryolu hattı üzerinde 41 istasyon bulunmaktadır. Hat, bu özelliği ile Türkiye'nin en uzun şehir içi banliyö hattı konumundadır. İZBAN'da yolcu taşımacılığı 30 Ağustos 2010'da başlamıştır. Hattaki son genişletme, 8 Eylül 2017'de tamamlanmıştır. Hatta 2017'de 98 milyon yolcu taşınmıştır.

Mavişehir Tren İstasyonu, İzmir'in Çiğli ilçesinde yer alan ve 2010'da hizmete giren TCDD'ye ait tren istasyonudur. İZBAN projesi kapsamında inşa edilen istasyon, Cumaovası'ndan Menemen'e sefer yapan Merkez Hattı trenlerine hizmet vermektedir.

Şehrin yüksek gelirli kesiminin yerleştiği bölgelerden biri olan Mavişehir'e yakın bir konumda yer alan istasyonun yakınlarında Ege Park Mavişehir AVM, Hilltown Karşıyaka AVM ve MaviBahçe AVM bulunmaktadır. Mavişehir İZBAN'a yol tarifi ile de gitmek isteyen birçok kişi bulunabilmektedir. Yukarıdaki bilgiler dahilinde bu istasyonu bulamamanız halinde aşağıdaki adrese göre GPS uygulamaları ile gidilebilir:

Ataşehir Mahallesi, 6305/2. / 6525. Sokak, 35560 Çiğli, İzmir

Mavişehir İZBAN Bostanlı İskele Arası Kaç Dk?

Mavişehir İZBAN İstasyonu oldukça merkezi bir konumda yer almaktadır. Bu nedenle de İzmirliler için önemli bazı yerleşim yerlerine yakındır. Bu anlamda önemli noktalardan birisi de Bostanlı İskeledir. Mavişehir İZBAN ile Bostanlı İskele arası mesafe 8 kilometre olup özel araçla 14 dakika gibi bir sürede gidilebilmektedir.