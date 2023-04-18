Mayday Ne Demek? Uçakta Mayday Çağrısı Nasıl ve Neden Yapılır, Anlamı Nedir?

Hava ve deniz yolculuğunda karşılaşılan tehlikelerde çağrının başında söylenen sözcüğü duyunca aklımıza Mayday ne demek, sorusu gelir. Uçaklarda mayday nedir, dediğimizde uçakta kullanılan en önemli çağrının mayday çağrısı olduğunu öğreniriz. Mayday çağrısı nasıl yapılır, dediğimizde çağrının en başında mayday kelimesini kullanmamız gerektiğini öğreniriz. Mayday relay kelimesinin anlamı nedir, sorusuna başkasından yardım isteme eylemidir yanıtını verebiliriz.

Mayday Ne Demek?

Mayday, radyo iletişiminde tehlike sinyali olarak kullanılan acil durum prosedürüne verilen addır. Mayday taşımacılıktaki en önemli çağrı başlangıcıdır. Mayday'den sonraki ikinci derecede önemli çağrı mesajı ise Pan-pan çağrısıdır. Öncelikle havacılar ve denizciler tarafından kullanılırken bazı ülkelerde itfaiyeciler, kolluk kuvvetleri ve ulaşım kuruluşları gibi yerel kuruluşlar da bu terimi hayati tehlike arz eden bir acil duruma işaret etmek için kullanılır.

Mayday çağrısından önce, SOS, mayday çağrısına eşdeğer bir Mors koduydu. 1927'de Washington Uluslararası Radyotelgraf Sözleşmesi'nde, SOS radyotelgraf (Mors kodu) çağrısı yerine mayday çağrısı kabul edildi. Bir uçak mayday çağrısı yaptığında aynı frekanstaki tüm şahıslar mutlak sessizlik sağlamalıdır.

Uçakta Mayday Çağrısı Nasıl ve Neden Yapılır, Anlamı Nedir?

Denizdeki veya havadaki bir taşıtın ve onun içindeki kişilerin, yangın, patlama, çatışma, su alma, denge kaybı, karaya oturma, yere çakılma gibi olaylara ve bunların sonuçlarına maruz kalması veya bu olaylarla karşılaşma olasılığı durumlarında yapılan yardım çağrısına "Mayday" kelimesi ile başlanır. Örneğin, "Mayday, mayday burası şu uçak, şuan şu konumdayız, şu tehlike ile karşı karşıyayız (tehlike ve uçaktan varsa başka bilgilerde verilebilir) tamam." Şeklinde olur. Havacılıkta mayday çağrısı bulunulan radyo istasyonunda veya uluslararası acil durum frekansı 121.5 Mhz'de yapılır. Denizcilikte ise Kanal 16 ya yapılmalıdır. Uçakta yapılan mayday çağrısına eğer zaman varsa şu şekilde uyulmalıdır:

Mayday Mayday Mayday

Aranılan istasyon (zaman ve şartlar müsaitse)

Uçak çağrı adı

Uçak tipi

Acil durumun türü

Sorumlu pilotun niyeti

Andaki veya bilinen son konum, irtifa/seviye, baş (istikâmet)

Pilot lisansı ve derecelendirmeleri

Diğer yararlı bilgiler: havada kalış süresi, uçaktaki kişi sayısı, uçak rengi ve işaretleri, uçaktaki hayatta kalma araç-gereçleri bildirmesi gerekir.

Mayday kelimesinin anlamı Türkçe de Mayıs günü demektir. Mayday kelimesi, denizlerde ve havada karşılaşılan bir tehlike durumunda kullanılan bir yardım çağrısıdır. 1920'lerde Fransızca "venez m'aider" yani "bana yardım etmeye gelin" ya da "venez m'aider s'il vous plait" yani "bana yardım edin" cümlelerinden ses olarak ortak kısmı, kısaca ve sadece "m'aider" sözünün ses olarak benzeri ve İngilizcede başka bir anlamı olduğu için kolay hatırlanabilen "may day" şeklinde, dillerden bağımsız haberleşme kodu olarak kullanılan, uluslararası telsiz terimleri arasına girmiştir.

Ayrıca, sahte bir tehlike çağrısı yapılması birçok ülkede, tazminat ve olası hapis cezası ile cezalandırılan bir suçtur.