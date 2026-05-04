Mayıs ayında kar sürprizi

İçişleri Bakanlığı, kuvvetli rüzgar, fırtına, kar, gök gürültülü sağanak nedeniyle bazı iller için "sarı" kodlu meteorolojik uyarıda bulundu. Buna göre, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ile Yalova çevrelerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına bekleniyor. Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray, Karaman, Sivas çevreleri ile Eskişehir'in ve Ankara'nın güney kesimleri, Konya'nın kuzey ve doğusu, Yozgat'ın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanağın, yüksek kesimlerinde ise karla karışık yağmur ve karın etkili olacağı öngörülüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü analiz ve tahmin merkezinden Bartın, Bolu, Karabük, Düzce ve Zonguldak illerinde sağanak yağış uyarısı yapıldı. Yağışların bugün etkili olması bekleniyor. İzmir'in Ödemiş ilçesinde yüksek kesimlerde kar etkili oldu. İlçeye bağlı yaklaşık 1100 metre rakıma sahip Gölcük ve Bozdağ mahallelerinde, öğle saatlerinde kar yağışı başladı. Manisa'nın yüksek kesimlerinde de kar yağışı etkili oldu. Düzce'nin yüksek kesimleri de kar yağışıyla beyaza büründü.

