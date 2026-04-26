Mayıs dolunayı ne zaman, hangi gün gözlemlenecek? 2026 Mayıs dolunayının tarihi burçlara etkisi

Koç

Ay başındaki dolunay, finansal konular ve ortak paylaşımlar alanında netleşmeler getiriyor. Borçlar, ödemeler ya da duygusal bağlar gündeme gelebilir. Ay sonundaki Yay dolunayı ise uzaklar, eğitim ve yeni hedeflerle ilgili önemli kararlar aldırabilir.

Boğa

İlişkiler odağında güçlü gelişmeler söz konusu. Akrep dolunayı partnerlik alanında bir yüzleşme getirebilir. Yay dolunayıyla birlikte maddi konularda rahatlama ya da yeni bir kaynak arayışı gündeme gelebilir.

İkizler

Günlük rutinler, iş hayatı ve sağlık konuları ay başında öne çıkıyor. Yoğunluk artabilir. Ay sonuna doğru ilişkilerde netleşme, hatta önemli bir karar (başlangıç ya da bitiş) gündeme gelebilir.

Yengeç

Aşk, flört ve yaratıcılık alanında duygusal yoğunluk yaşayabilirsiniz. Akrep dolunayı kalp konularını aydınlatırken, Yay dolunayı iş ve düzen tarafında değişim ihtiyacını vurguluyor.

Aslan

Ev, aile ve yerleşimle ilgili konular gündemde. Akrep dolunayı köklerinizi ilgilendiren meseleleri ortaya çıkarabilir. Yay dolunayı ise aşk hayatınızda daha cesur adımlar atmanıza neden olabilir.

Başak

İletişim, yakın çevre ve karar alma süreçleri hızlanıyor. Ay başında önemli bir konuşma ya da yüzleşme olabilir. Ay sonunda ise aşk, çocuklar veya keyif alanlarınızda yeni bir sayfa açılabilir.

Terazi

Maddi konular, gelir-gider dengesi ve özdeğer temaları ön planda. Akrep dolunayı finansal bir farkındalık getirebilir. Yay dolunayıyla birlikte ailevi konularda hareketlilik yaşanabilir.

Akrep

Sizin burcunuzda gerçekleşen dolunay, güçlü bir dönüm noktası. Kendinizle ilgili önemli bir farkındalık yaşayabilirsiniz. Ay sonundaki dolunay ise para ve kaynaklar alanında kararlar aldırabilir.

Yay

Akrep dolunayı içsel dünyanızı hareketlendiriyor; gizli kalan konular açığa çıkabilir. Ay sonundaki dolunay ise sizin burcunuzda gerçekleştiği için hayatınızda büyük bir yön değişimi ve netlik getirebilir.

Oğlak

Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve gelecek planları gündemde. Akrep dolunayı bazı bağları sorgulatabilir. Yay dolunayı ise içsel bir kapanış ve yeni bir hazırlık sürecine işaret ediyor.

Kova

Kariyer ve hedefler alanında önemli gelişmeler yaşanabilir. Akrep dolunayı iş hayatında görünürlük getirirken, Yay dolunayı sosyal çevrenizde yeni fırsatlar sunabilir.

Balık

Uzaklar, eğitim ve hayat felsefenizle ilgili konular öne çıkıyor. Akrep dolunayı bakış açınızı derinleştirirken, Yay dolunayı kariyerinizde dikkat çeken gelişmelere işaret ediyor.

Haber Girişi Serap Salman - Editör