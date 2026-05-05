Mayısta kar sürprizi: Kayseri ve Kahramanmaraş’ın yüksek kesimleri beyaza büründü

Kent genelinde etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Yeşilhisar ilçesine bağlı Kavak Mahallesi'nde yağan kar, çiçek açan ağaçları beyaza bürüdü. Erciyes Kayak Merkezi'nde etkili olan kar yağışı işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Kahramanmaraş genelinde ise sağanak yağış, yüksek kesimlerde karla karışık yağmura döndü. Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun mevkisinde etkili olan kar yağışı, ulaşımda zaman zaman aksamalara neden oldu. Trafik ekipleri sürücüleri uyararak, "Takip mesafenizi koruyun, hız yapmayın" çağrısında bulundu. Meteoroloji, aralıklarla devam eden yağışların çarşamba günü itibarıyla bölgeyi terk edeceğini, yüksek kesimlerde ise kısa süreli kar yağışının etkili olabileceğini belirtti.

