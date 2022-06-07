Maymun çiçeği virüsü Türkiye’de var mı, belirtileri nelerdir, hangi ülkelerde var? Maymun çiçeği vakası Türkiye’de görüldü mü?

MAYMUN ÇİÇEĞİ VİRÜSÜ NEDİR?

Maymun Çiçeği hastalığı ilk olarak Orta ve Batı Afrika'da tespit edildi. Viral bir zoonotik hastalık olan Maymun Çiçeği, 1958 yılında laboratuvar ortamında maymun kolonilerinde çiçek benzeri bir hastalığın tespit edilmesiyle literatürde yer aldı. Virüs ismini de buradan almaktadır.

Maymun çiçeği virüsü ilk olarak insanda 1970 yılında tespit edildi. Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nde görülen virüsün iki farklı genetik grubu bulunuyor. Buna göre insanlarda görülen Orta Afrika maymun çiçeği virüsü, Batı Afrika virüsüne göre daha şiddetlidir ve daha yüksek ölüm oranına sahiptir.