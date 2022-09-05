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Giriş Tarihi: 5.9.2022 16:12

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi 5 Eylül Pazartesi akşamı Kanal D ekranlarında olacak. Başrolünde James Franco’nun yer aldığı film 2011 yılı yapımı olup yönetmen koltuğunda Rupert Wyatt oturuyor. Orijinal adı Rise of the Planet of the Apes olan Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?

Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi sinemaseverlerle buluşacak. Bilimkurgu ve aksiyon türlerinde olan film 2011 yılı yapımıdır. Filmin ilki 1968 yılında çekilmiş olup son filmi de bu akşam Kanal D ekranlarında olacak. Maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaşı konu edinen Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ KONUSU

İlki 1968 yılında çekilen serinin en son filmi olan "Maymunlar Cehennemi: Başlangıç" bu akşam Kanal D'de ekrana geliyor. San Francisco'da ve günümüzde geçen hikayede, genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları deneyler sonucunda, maymunların insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu ediliyor. Bu müthiş bilim kurgu filmini sakın kaçırmayın!

MAYMUNLAR CEHENNEMİ: BAŞLANGIÇ FİLMİ OYUNCULARI

Orjinal adı : Rise of the Planet of the Apes

Yönetmen : Rupert Wyatt

Yapım Yılı : 2011

Türü : Bilim Kurgu/Aksiyon

Oyuncular : James Franco, Freida Pinto, John Lithgow, Brian Cox

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Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Başlangıç filmi oyuncuları kimler?
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