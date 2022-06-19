Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi Kanal D ekranlarında olacak. Filmde Sezar'ın Albay karşısındaki savaşı anlatılırken iki ırkın kaderi bu savaşla birlikte yaşanacak olan yüzleşmeye bağlı olacaktır. Andy Serkis, Steve Zahn gibi isimlerin oyuncu kadrosunda yer aldığı Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi konusu nedir? Maymunlar Cehennemi: Savaş filmi oyuncuları kimler?
MAYMUNLAR CEHENNEMİ: SAVAŞ KONUSU
Sezar her ne kadar savaşmak istemeyip, barışı seçse de, insanlık adına savaşan Albay, acımasızlığı ile nam salıyor ve maymunların kökünü kazımak için her türlü yolu deniyor. Ancak Sezar'ın da Albay karşısında boyun eğmeye niyeti yok. Şimdi iki ırkın da geleceğinin kaderi bu yüzleşmeye bağlıdır.