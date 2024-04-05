Mazbatayı aldı, çılgın projeyi açıkladı... Çift katlı yol yapacak

15 yıllık görev süresi boyunca devasa projelere imza atan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, dördüncü dönem için mazbatasını alır almaz Çift Katlı Yol projesi için kolları sıvadı.

Dördüncü dönem için mazbatasını alan Tahmazoğlu yeni döneme hızlı başladı ve Özdemirbey Caddesi ile Boğaziçi Bulvarı'ndan gelen trafiği Devlet Hastanesi Kavşağından daha hızlı ve güvenli bir şekilde Demokrasi Meydanı'na trafikte hiç beklemeden taşıyacak Çift Katlı Yol Projesi için kolları sıvadı.

BİR ÇILGIN PROJE DAHA

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu mazbatasını aldığı ilk gün trafiği rahatlatacak yeni bir projenin müjdesini vererek, "Bugün dördüncü dönem için mazbatamızı aldık ve yeni dönem için göreve başlamış olduk. Seçim süresince yeni dönem için proje açıklamadım. Geçmişte yaptıklarımız gelecekte yapacaklarımızın teminatıdır dedik. Sizlerde bize inanıp güvenip yüzde 55'in üzerinde bir oy oranı ile bizleri yeniden seçtiniz. Mazbatamı aldığım ilk günümde ilk projemi de açıklamak istedim. Şehrimizin trafik sorununu çözmek adına, depremden hemen sonra 7 ay gibi kısa bir sürede 2,5 kilometre uzunluğunda tünellerimizi adeta 4 koldan tırnaklarımızla kazıp, 35 bin kamyon hafriyat çıkararak kazı işlemlerini tamamlamıştık Şimdi yine Gaziantep'te hiç olmayan Çift Katlı Yol projemizi vatandaşlarımızla paylaşmak istedim. Trafikte en çok tıkanan Doğumevi Kavşağı'nı Düztepe'den Demokrasi Meydanı'na doğru aşağı inerken Boğaziçi Bulvarı Kavşağı ve Doğumevi Kavşağı'na takılmadan direkt transit bir şekilde Hürriyet Caddesi'ne gidebilmeniz için üstten bir yol yapıyoruz. Demokrasi Meydanı istikametinden Düzetepe'ye veya Karataş'a gitmek isteyen vatandaşlarımız da yine Doğum Evi Kavşağı ve Boğaziçi Bulvarı Kavşağı üzerinden geçerek yollarına devam edecekler. Böylelikle trafiğe yeni bir soluk ve rahatlama kazandırmış olacağız. Projemiz Gazişehrimize şimdiden hayırlı uğurlu olsun" diyerek müjdeyi verdi.