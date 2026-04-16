Mazıdağı’nda dev operasyon: Tam 35 kilo ele geçirildi!

Giriş Tarihi: 16.04.2026 13:24

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda 35 kilo esrar ele geçirildi.

İHA
Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında Mazıdağı ilçesinde önemli bir operasyona imza attı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Mazıdağı İlçe Jandarma Komutanlığının koordineli çalışması sonucu 14 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda, zehir tacirlerine ağır darbe vuruldu.

1 KİŞİ TUTUKLANDI

Operasyonda satışa hazır halde toplam 35 kilogram esrar maddesi ele geçirilirken, ayrıca 3 adet tabanca, 4 adet av tüfeği ve 1 adet Mauser tüfek de ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

