Mazı’daki çifte cinayette aileden adalet çağrısı: “10 yıldır bu acıyla yaşıyoruz”

Merhum çiftin yakınları tarafından yapılan açıklamada, geçen 10 yıllık sürecin aile için büyük bir travmaya dönüştüğü belirtilerek, yaşananların unutulmasının mümkün olmadığı ifade edildi. Aile adına konuşan kızları Fevziye Öğüç, anne ve babalarının üzerine atılan iddiaları kabul etmediklerini belirterek, "10 yıldır büyük bir acıyla yaşamaya çalışıyoruz. Sadece çekirdek ailemiz değil, tüm akrabalarımız bu olayın yükünü taşıdı. Ortaya atılan suçlamaların gerçeği yansıtmadığını düşünüyoruz. Bunların daha az ceza almak amacıyla ileri sürüldüğüne inanıyoruz" dedi. Aile üyeleri, olay sırasında evde bulunduğu belirtilen Nimet Tiryaki hakkında verilen ev hapsi kararına tepki göstererek, tutuklu yargılama talebinde bulundu. Açıklamada, "İki insan vahşice öldürüldü. Biz yıllardır bunun acısını çekerken yalnızca ev hapsi verilmesini kabul edemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

Ailenin avukatı Mehmet Zahit Tırkız da yaptığı değerlendirmede, sanık ifadelerindeki bazı iddiaların gerçeği yansıtmadığını düşündüklerini söyledi. Cinayetin ekonomik sebeplerle işlenmiş olabileceği yönünde kanaat oluştuğunu belirten Tırkız, dosyada yer alan ifadelerde para ve borç-alacak meselesine ilişkin detayların bulunduğunu ifade etti. Avukat Tırkız, daha önce beraat kararı verilen dosyanın yeniden ele alındığını ve yürütülen çalışmalar sonucu yeni delillere ulaşıldığını belirterek, olayın tüm yönleriyle ortaya çıkarılması için hukuki sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti. Aile ve avukatları ayrıca, soruşturma sürecinde görev alan savcılara, jandarma ekiplerine ve olayın aydınlatılması için çalışma yürüten tüm görevlilere teşekkür etti.