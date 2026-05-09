Giriş Tarihi: 9.05.2026

Mustafa KAYA
OSMANLI tarihinin hacimli kaynaklarından "Şaka'ik-ı Nu'maniyye Çeviri ve Zeyilleri Külliyatı" sergisinin açılışı Rami Kütüphanesi'nde yapıldı. Eserin yer aldığı serginin açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy yaptığı konuşmada, "9 yıl kararlılıkla sürdürülen ve tamamlanan bu proje ile 13 ayrı eser, 18 ciltlik dev bir külliyat halinde araştırmacıların, akademisyenlerin ve kültür dünyamızın istifadesine sunulmuştur" ifadesini kullandı. Bakan Ersoy, "Mazisine sahip çıkan istikbaline yön verir düsturuyla Aşık Çelebi'den Mecdi Efendi'ye, Atayi'den Akifzade'ye kadar uzanan bu muazzam yazım silsilesi, bizim ilimde süreklilik anlayışımızın en somut göstergesidir" dedi.

