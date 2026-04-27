Mazlum coğrafyaların sesi başkentten yükseliyor

OSTİM Teknik Üniversitesinin (OSTİMTECH), geleneksel hale gelen 'Uluslararası Sömürge Suçları Konferansı' bu yıl da yoğun katılımla gerçekleşiyor. 27-28 Nisan tarihlerinde düzenlenen konferansın ilk gününde Sudan, Filistin, Somali, Ruanda, Bosna-Hersek ve Myanmar gibi çok sayıda ülkeden uzman isim konuşmacı olarak yer aldı. "Sömürgecilik ve insan hakları" ana teması çerçevesinde düzenlenen organizasyon, tarihsel hak ihlallerinden modern ırkçılığa, ekonomik sömürüden medya ve algı yönetimine kadar geniş bir yelpazedeki konuları kapsıyor. Farklı ülkeden uzman akademisyenler, coğrafyalarında yaşanan insan hakları ihlallerini Türkiye'den dünyaya duyuruyor.

İlk gün gerçekleştirilen panellerde Filistinli akademisyen Prof. Dr. Sami Al-Arian, Somalili akademisyen Prof. Dr. Mohamed Hassan ve Ruandalı akademisyen Prof. Dr. Anne Marie Kagwesage gibi isimler ülkelerindeki sıkıntıları ve bugünün şartlarını katılımcılarla paylaştı. Buna ek olarak Ankara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Erkin Emet Doğu Türkistan'daki acıları, Dr. Pervin Hayrullah ise Batı Trakya'daki hukuksuzlukları gözler önüne serdi. Sudan'dan Sıddık Hasan Turabi, Endonezya'dan Prof. Dr. Nanda Avalist ve Afganistan'dan Dr. Sayed Yaqoob Emad da diğer konuşmacılar arasında yer aldı.

