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Giriş Tarihi: 29.9.2023 15:31 Son Güncelleme: 29.9.2023 15:31

Mazot Kaç Derecede Donar? Mazotun Donma Derecesi Nedir?

Mazot veya motorin, dizel motorlarda kullanılan, ham petrolün damıtma ürünlerinden biridir. Ham petrolün damıtılması sırasında 200-300 °C kaynama aralığında alınan üçüncü ana ürün motorindir. Mazot, ağır bir sıvıdır ve renksiz veya kahverengimsi renkte olabilir. Yoğunluk olarak benzinden daha ağırdır ve buharlaşma eğilimi de daha düşüktür. Mazotun donma derecesi, içindeki diğer maddelere göre değişiklik gösterse de mazot kaç derecede donar ve yakıt kaç derecede donar gibi konuların bilinmesi gerekir.

Mazot Kaç Derecede Donar? Mazotun Donma Derecesi Nedir?

Mazot, dizel motorlarda yakıt olarak kullanılır ve dizel motorlar, yüksek basınç altında mazotu sıkıştırarak çalıştırılır. Dizel motorların yüksek verim elde etmesini sağlar ve bu verimin azalmaması için aracınızda ki mazotun donmaması gerekir. Mazotun donma derecesi, daha da küçülmesi için başka katkı maddeleri ilave edilir. Katkı maddeleri ilave edildikten sonra ve ilave edilmeden önce mazot kaç derecede donar ya da yakıt kaç derecede donar gibi soruların yanıtları özellikle kış aylarından oldukça önemlidir.

Mazot Kaç Derecede Donar?

Mazotun donma derecesi, kullanılan katkı maddelerine göre değişkenlik gösterse de ortalama olarak -20 santigrat derecedir. Bu, mazotun bu sıcaklığın altında donacağı anlamına gelir. Mazot donduğunda, katı bir madde haline gelir ve pompalanamaz. Bu nedenle, kış aylarında mazotun donmasını önlemek için katkı maddeleri kullanılır. Kış aylarında kullanılan mazotlara, donma noktasını düşürmek için çeşitli katkı maddeleri eklenir. Bu katkı maddeleri, mazotun içerisindeki parafinlerin kristalleşmesini önler. Parafinler, mazotun ana bileşenlerinden biridir ve soğuk havalarda kristalleşerek mazotun donmasına neden olur.

Yaygın olarak kullanılan mazot katkı maddeleri şunlardır:

  • Parafin çözücüler: Parafinleri çözündürerek mazotun donmasını önler.
  • Parafin dağıtıcılar: Parafinleri daha küçük parçalara ayırarak mazotun donmasını önler.
  • Antifriz katkı maddeleri: Mazota antifriz ekleyerek donmasını önler.

Mazotun Donma Derecesi Nedir?

Mazotun donma noktası, özellikle kış koşullarında önemlidir, çünkü düşük sıcaklıklarda kullanılması donma sorunlarına yol açabilir. Bu nedenle, soğuk hava koşullarında kullanılacak mazot türleri, daha düşük donma noktalarına sahip olacak şekilde özel olarak formüle edilebilir. Bu, mazotun motorlarının ve ısıtma sistemlerinin kullanım birimlerini arttırır. Kış aylarında mazot donması, dizel motorlu araçlarda çeşitli sorunlara neden olabilir. Mazot donduğunda, pompalanamaz ve motorun çalışmasını engelleyebilir. Ayrıca, donmuş mazot, motorun parçalarına zarar verebilir.

Mazotu donmadan korumak için aşağıdaki önlemler alınabilir:

  • Kış aylarında, donma noktasını düşürmek için katkı maddeleri içeren mazot kullanın.
  • Dizel yakıt deponuzu düzenli olarak doldurun.
  • Daha düşük sıcaklıklarda, yakıt deponuzun kapağını sıkıca kapatın.
  • Dizel yakıt deponuzu doğrudan güneş ışığından koruyun.

Bu önlemleri alarak, kış aylarında mazot donmasını önleyebilirsiniz.

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Mazot Kaç Derecede Donar? Mazotun Donma Derecesi Nedir?
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