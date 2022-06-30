MEB adrese dayalı lise sorgulama 2022: LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır?

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih kılavuzu yayımlanacak ve tercih işlemleri MEB tarafından belirtilen tarihlerde yapılacak. Tercih döneminde önemli olan bir konu ise MEB adrese dayalı lise sorgulama işlemleri oluyor. Binlerce öğrenci "LGS adrese dayalı yerleştirme nasıl yapılır?" sorusuna yanıt ararken bu başlık altından; MEB adrese dayalı lise sorgulama ekranı 2022 bilgilerine ulaşabilirsiniz.
MEB ADRESE DAYALI LİSE SORGULAMA NASIL YAPILIR?
MEB resmi internet adresi üzerinden il ve ilçe seçeneği sunarak kayıt sorgulama özelliğini kullandırabiliyor. Adrese dayalı lise sorgulama işlemi, E-Okul üzerinden kolayca yapılabiliyor. Öğrenci T.C. Kimlik No, Öğrenci Okul No, İl, İlçe, Kurum Turu, Kayıt Alanı seçilecek olan adrese dayalı lise sorgulama ekranında ikamet alanına yakın olan okullar görüntülenebilecek.
LGS ADRESE DAYALI YERLEŞTİRME KRİTERLERİ 2022 NELERDİR, NASIL YAPILIR?
Yerel yerleştirme ise okulların türü, kontenjanı, bulundukları yere göre oluşturulan ortaöğretim kayıt alanı ile öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanları ve devam-devamsızlık gibi kriterler göz önünde tutularak yapılacak.
Sınava giren ve merkezi sınav puanına sahip olan öğrenciler dahil tüm öğrenciler yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmak zorunda olacak. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda, öğrencilere merkezi sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak.
Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler, tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler, merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek.
Merkezi sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.