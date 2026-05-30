MEB AGS 2026 SINAV TAKVİMİ | AGS başvuruları bitti mi, geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılır?

MEB Akademi Giriş Sınavı, öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından açıklanan başvuru takvimi, sınava hazırlanan binlerce adayın planlamasını doğrudan etkiliyor. 2026 AGS sınavından önce geç başvuru süreci yakın tarihte olmasıyla dikkat çekti.
ÖSYM takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular, 3 Haziran 2026 tarihinde gün içerisinde gerçekleştirebilecek.
Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2026 tarihinde, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.
MEB-AGS sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.