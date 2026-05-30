MEB AGS 2026 SINAV TAKVİMİ | AGS başvuruları bitti mi, geç başvuru ne zaman ve nasıl yapılır?

Giriş Tarihi: 30.05.2026 15:22

MEB AGS sınavı, öğretmen adaylarının gündeminde yer alan önemli başlıklar arasında bulunuyor. 2026 Temmuz ayında yapılacak sınavın başvuruları 8-20 Mayıs tarihlerinde tamamlandı. Bu süreci kaçıran adaylar için son fırsat olan AGS geç başvuru süreci ön plana çıktı. İşte detaylar…

MEB Akademi Giriş Sınavı, öğretmen adaylarının kariyer yolculuğunda kritik bir dönemeç olarak öne çıkıyor. ÖSYM tarafından açıklanan başvuru takvimi, sınava hazırlanan binlerce adayın planlamasını doğrudan etkiliyor. 2026 AGS sınavından önce geç başvuru süreci yakın tarihte olmasıyla dikkat çekti.

2026 MEB AGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvurular, 3 Haziran 2026 tarihinde gün içerisinde gerçekleştirebilecek.

AGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?


Adaylar, başvurularını 3 Haziran 2026 tarihinde, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan da yapabilecek.

2026 AGS SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB-AGS sınavı, 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.

AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM tarafından açıklanan takvime göre AGS sınav sonuçları 12 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak.

Haber Girişi Zehra Demirok - Editör

