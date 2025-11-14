Haberler Yaşam Haberleri MEB AGS VE ÖABT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?
Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:20

Giriş Tarihi: 14.11.2025 10:20

MEB AGS VE ÖABT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri ÖSYM takvimiyle belli oldu. İki oturum şeklinde yapılacak sınavlar için başvuru tarihleri de duyuruldu. Öğretmen adayları, sınav hazırlıklarını bu tarihlere göre organize edebilir. Peki, 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

MEB AGS VE ÖABT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile netleşti. Sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak ve başvuru tarihleri de adaylara duyuruldu. Öğretmen adayları, sınav hazırlıklarını resmi takvime göre planlayabilir. İşte 2026 AGS ve ÖABT sınav tarihleri...

AGS VE ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları ve Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (AGS-ÖABT) başvuruları 5-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM ekranı üzerinden alınacak.

Geç başvurular ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

AGS VE ÖABT SINAVLARI NE ZAMAN?

2026 yılı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) tarihleri ÖSYM takvimiyle belli oldu. Her iki sınav da iki oturum şeklinde yapılacak ve 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

