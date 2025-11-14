MEB AGS VE ÖABT SINAV TARİHLERİ BELLİ OLDU! 2026 AGS ve ÖABT sınavları ne zaman, başvurular hangi tarihte yapılacak?

Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) ve Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) sınav tarihleri ÖSYM takvimi ile netleşti. Sınavlar iki oturum şeklinde yapılacak ve başvuru tarihleri de adaylara duyuruldu. Öğretmen adayları, sınav hazırlıklarını resmi takvime göre planlayabilir. İşte 2026 AGS ve ÖABT sınav tarihleri...
AGS VE ÖABT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Akademi Giriş Sınavı (AGS) başvuruları ve Millî Eğitim Bakanlığı Akademi Giriş Sınavı Öğretmenlik Alan Bilgisi (AGS-ÖABT) başvuruları 5-8 Mayıs tarihleri arasında ÖSYM ekranı üzerinden alınacak.
Geç başvurular ise 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.