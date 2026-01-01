Haberler Yaşam Haberleri MEB AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ: AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?
Giriş Tarihi: 1.01.2026 21:25

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları, 20 Aralık 2025 Cumartesi günü iki oturum halinde yapıldı. İlk oturum saat 10.00’da başlarken, ikinci oturum aynı gün saat 14.00’te tamamlandı. Sınav maratonu, 21 Aralık 2025 Pazar günü saat 10.00’da düzenlenen üçüncü oturumla sona erdi. Sınavların tamamlanmasının ardından adaylar şimdi gözlerini Milli Eğitim Bakanlığı’ndan gelecek sonuç açıklamasına çevirdi.Peki, AÖL 1. dönem sınav sonuçları ne zaman ilan edilecek?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavların ardından AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden erişime açtı. Bu gelişmenin ardından adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. AÖL sonuçlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. 1 Ocak itibarıyla sonuçların açıklanmasına 19 gün bulunuyor. Adaylar, belirtilen tarihten sonra sonuçlarını resmi sistemler üzerinden sorgulayabilecek.

MEB AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

20 Ocak 2026 itibarıyla adaylar, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak sınav sonuçlarına erişebilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebilir.

