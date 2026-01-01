MEB AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ: AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavların ardından AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden erişime açtı. Bu gelişmenin ardından adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. AÖL sonuçlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuçlarının 20 Ocak 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor. 1 Ocak itibarıyla sonuçların açıklanmasına 19 gün bulunuyor. Adaylar, belirtilen tarihten sonra sonuçlarını resmi sistemler üzerinden sorgulayabilecek.
MEB AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
20 Ocak 2026 itibarıyla adaylar, öğrenci numarası veya T.C. kimlik numarası ile şifrelerini kullanarak sınav sonuçlarına erişebilecektir. Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx adresinden; Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ise aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sisteme giriş yaparak sonuç bilgilerini görüntüleyebilir.