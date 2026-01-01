MEB AÖL SINAV SONUÇ TAKVİMİ: AÖL 1.dönem sınav sonuçları açıklandı mı, nereden ve nasıl sorgulanır?

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) sınavlarına katılan öğrenciler için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), sınavların ardından AÖL soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını resmi internet sitesinden erişime açtı. Bu gelişmenin ardından adaylar, şimdi sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. AÖL sonuçlarına dair merak edilen tüm ayrıntılar...