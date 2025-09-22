Haberler Yaşam Haberleri İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise tatil tarihleri
Giriş Tarihi: 22.9.2025 12:35

MEB’in açıkladığı resmi takvimle birlikte öğrencilerin beklediği ara tatil tarihleri netleşti. Yeni eğitim-öğretim dönemine başlayan öğrenciler, yoğun ders temposuna kısa bir ara verecekleri ilk tatilin tarihini araştırıyor. 2025-2026 yılı için hem ara tatil hem de sömestir tatili şimdiden merak edilirken, veliler de planlarını bu tarihlere göre şekillendirmeye hazırlanıyor. Peki, ilk ara tatil ne zaman başlayacak ve kaç gün sürecek? İşte 2025-2026 eğitim yılı tatil takvimi detayları…

2025-2026 eğitim yılı ders zilinin çalmasıyla başladı, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre merakla beklenen ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Yoğun ders temposuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler için fırsat sunan bu tatil heyecanla bekleniyor. İşte 2025-2026 ara tatil takvimi…

ARA TATİL TARİHLERİ

2025-2026 eğitim öğretimi, uyum programı kapsamında 1 Eylül'de başladı.

Tüm kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) okullar 8 Eylül'de açıldı.

Öğrencilerin ilk ara tatili olan Kasım tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.

Hafta sonlarıyla birlikte ara tatil süresi toplam 9 gün olacak.

2025 MEB TATİL TARİHLERİ

Yarıyıl tatili - 10 Ocak 2026 Pazartesi / 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı - 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili - 16 Mart 2026 Pazartesi / 20 Mart 2026 Cuma

Okulların kapanışı: 26 Haziran 2026 Cuma

DİĞER TATİL GÜNLERİ

Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe

Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma

Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi

Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar

Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı

Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba

Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe

Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma

Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi

Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe

İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı

