İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise tatil tarihleri

2025-2026 eğitim yılı ders zilinin çalmasıyla başladı, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre merakla beklenen ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Yoğun ders temposuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler için fırsat sunan bu tatil heyecanla bekleniyor. İşte 2025-2026 ara tatil takvimi…