İlk ara tatil ne zaman, hangi tarihte? 2025-2026 MEB takvimi ile ilkokul, ortaokul ve lise tatil tarihleri

2025-2026 eğitim yılı ders zilinin çalmasıyla başladı, öğrenciler ve veliler tatil planlarını yapmaya başladı. MEB'in açıkladığı takvime göre merakla beklenen ilk ara tatilin tarihleri belli oldu. Yoğun ders temposuna kısa bir mola vermek isteyen öğrenciler için fırsat sunan bu tatil heyecanla bekleniyor. İşte 2025-2026 ara tatil takvimi…
2025-2026 eğitim öğretimi, uyum programı kapsamında 1 Eylül'de başladı.
Tüm kademelerde (ilkokul, ortaokul, lise) okullar 8 Eylül'de açıldı.
Öğrencilerin ilk ara tatili olan Kasım tatili, 10-14 Kasım 2025 tarihleri arasında yapılacak.
Hafta sonlarıyla birlikte ara tatil süresi toplam 9 gün olacak.
Ramazan Bayramı arefe günü: 19 Mart 2026 Perşembe
Ramazan Bayramı 1. gün: 20 Mart 2026 Cuma
Ramazan Bayramı 2. gün: 21 Mart 2026 Cumartesi
Ramazan Bayramı 3. gün: 22 Mart 2026 Pazar
Kurban Bayramı arefe: 26 Mayıs 2026 Salı
Kurban Bayramı 1. gün: 27 Mayıs 2026 Çarşamba
Kurban Bayramı 2. gün: 28 Mayıs 2026 Perşembe
Kurban Bayramı 3. gün: 29 Mayıs 2026 Cuma
Kurban Bayramı 4. gün: 30 Mayıs 2026 Cumartesi
Yılbaşı: 1 Ocak 2026 Perşembe
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: 23 Nisan 2026 Perşembe
İşçi Bayramı: 1 Mayıs 2026 Cuma
Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı: 19 Mayıs 2026 Salı