MEB İl dışı yer değiştirme ve atama takvimi 2022: Öğretmen iller arası tayin başvuruları ne zaman?

MEB tarafından 2022 yılı için öğretmen il içi ve iller arası atama takvimi ve duyurusu yayınlandı. İl içi tayin sonuçlarının açıklanmasının ardından şimdi 2022 Yılı Öğretmenlerin İller Arası İsteğe ve Zorunlu Çalışma Yükümlülüğüne Bağlı Yer değiştirme başvuruları alınacak. Başvuru sırasında aynı ya da farklı illerden en fazla 40 eğitim kurumu tercih edilecek. Peki; Öğretmen iller arası tayin başvuruları ne zaman başlıyor? İşte MEB İl dışı yer değiştirme ve atama takvimi 2022.
İLLER ARASI YER DEĞİŞTİRME VE ATAMALAR NE ZAMAN?
İller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı yer değiştirme başvuruları 25-29 Temmuz 2022'de saat 16.00'a kadar alınacak. Atamalar 1 Ağustos 2022'de gerçekleşecek.
Görevden ayrılma işlemi ise 2 Ağustos 2022 itibarıyla yapılacak.
BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
1. Adaylığı kaldırılmış olmak,
2. 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bulundukları ilde en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
3. 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacaktır.
ATAMALAR NASIL YAPILACAK?
1. Yer değişikliği başvurusunda bulunan öğretmenlerin hizmet puanları, başvuruların son günü olan 29 Temmuz 2022 tarihi dikkate alınarak belirlenecektir.
2. Atama işlemleri, öğretmenlerin tercih ettiği eğitim kurumlarındaki norm kadro açığı dikkate alınarak hizmet puanı üstünlüğü esasına göre yapılacaktır. Hizmet puanının eşitliği hâlinde sırasıyla; öğretmenlikteki hizmet süresi daha fazla olana, öğretmenliğe daha önce başlayana öncelik verilecek; eşitliğin devamı hâlinde ise atanacak öğretmen bilgisayar kurasıyla belirlenecektir.