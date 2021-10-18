MEB ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak? 2021-2022 okullar tatile ne zaman giriyor?

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi koşulları dolayısıyla uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci bu yıl yüz yüze eğitime başladı. 6 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, bu yılki ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak diye merak ediyor. 2021-2022 okullar tatile ne zaman giriyor sorusuyla incelenen bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle yanıt buldu. İşte MEB tatil tarihleri ve ilk ara tatil – Kasım tatili tarihi.
İLK ARA TATİL - KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?
MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.
ARA TATİLDE KARNE ALINIYOR MU?
Ara tatil öğrencilerin dinlenmesi amacıyla uygulanan bir süreç olup dönem sonu olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle ara tatilde karne dağıtımı yapılmamaktadır. Karneler yarıyıl tatillerinde dağıtılmaktadır.
BİRİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BİTECEK?
6 Eylül Pazartesi günü başlayan birinci dönem için eğitim 21 Ocak Cuma günü sonlanacak. Öğrenciler ilk dönem karnelerini aldıktan sonra 4 Şubat'a kadar sömestr tatilinde olacak.
SÖMESTR TATİLİ AYIN KAÇINDA?
Birinci dönem sömestr tatili 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma tamamlanacak.
İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma sona erecek.
YÜZ YÜZE EĞİTİM BİTECEK Mİ?
2021-2022 eğitim öğretim döneminde uzaktan eğitim seçeneği bulunmuyor. Eğitimler yüz yüze olacak şekilde başladı ve dönem sonuna kadar bu şekilde devam edecek. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda okulların açık kalmasının öncelikli olduğu, eğitimin yüz yüze devam etmesi için gereken tüm önlemlerin alındığı bildirildi.