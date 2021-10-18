MEB ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak? 2021-2022 okullar tatile ne zaman giriyor?

Geçtiğimiz eğitim öğretim döneminde pandemi koşulları dolayısıyla uzaktan eğitim alan milyonlarca öğrenci bu yıl yüz yüze eğitime başladı. 6 Eylül'de ders başı yapan öğrenciler, bu yılki ilk ara tatil ne zaman, Kasım ara tatili ayın kaçında başlayacak diye merak ediyor. 2021-2022 okullar tatile ne zaman giriyor sorusuyla incelenen bu konu, Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı takvimle yanıt buldu. İşte MEB tatil tarihleri ve ilk ara tatil – Kasım tatili tarihi.

İLK ARA TATİL - KASIM ARA TATİLİ AYIN KAÇINDA?

MEB 2021-2022 takvimine göre bu yılki ilk ara tatil 15-19 Kasım tarihleri arasında uygulanacak. Hafta sonu tatilleri de dahil edildiğinde öğrenciler, 12 Kasım Cuma gününden 21 Kasım Pazar'a kadar tatil yapacak.