MEB ORTAK SINAV TAKVİMİ 2025-2026: 1. Dönem ortak sınav tarihleri ne zaman, hangi tarihte düzenlenecek?

Ortak sınavlar, öğrenciler için yeni bir gündem maddesi haline geldi. İl ve ilçe genelinde eş zamanlı olarak yapılacak sınavlarda, sorular çoktan seçmeli olacak ve her biri 5 puan değerinde toplamda 100 puan üzerinden değerlendirilecek. Sınavlar, ilgili komisyonun hazırladığı 4 seçenekli sorularla uygulanacak. Peki, hangi sınıflar bu sınava girecek ve tarihleri ne zaman? İşte merak edilen ayrıntılar...
ORTAK SINAVLAR 2025-2026 DÖNEMİNDE NE ZAMAN YAPILACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025-2026 eğitim öğretim yılı için ülke genelinde uygulanacak ortak sınav takvimini açıkladı.
Yapılan duyuruda, öğrencilerin merakla beklediği ortak yazılı sınavların tarihleri ve uygulanma süreci hakkında detaylı bilgilere yer verildi.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan sınav takvimine göre, 1. dönem yazılı sınavları Kasım 2025'te yapılacak. Buna göre 7. sınıf Türkçe sınavı 4 Kasım Salı günü, 8. sınıf Türkçe sınavı 5 Kasım Çarşamba günü, 9. sınıf Matematik sınavı ise 6 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek.
2. dönem 1. yazılı sınavları Nisan 2026'da uygulanacak. 6. sınıf Türkçe sınavı 7 Nisan Salı, 6. ve 8. sınıf Matematik sınavları 8 Nisan Çarşamba, 10. sınıf Matematik sınavı 9 Nisan Perşembe, 10. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 10 Nisan Cuma günü yapılacak.
3. dönem 2. yazılı sınavları ise Haziran 2026'da düzenlenecek. 7. sınıf Matematik sınavı 2 Haziran Salı, 9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı sınavı ise 3 Haziran Çarşamba günü uygulanacak.
ORTAK SINAVLAR NASIL UYGULANACAK?
Bu öğretim yılı için, il ve ilçe genelinde yapılacak ortak sınavlar çoktan seçmeli test formatında uygulanacak.
Bakanlık gerekli altyapıyı tamamladıktan sonra, bu sınavlarda açık uçlu soruların da yer alması mümkün olacak. Bunun dışında, diğer tüm ortak yazılı sınavlar ve normal yazılı sınavlar, açık uçlu ya da açık uçlu ve kısa cevaplı sorular şeklinde gerçekleştirilecek.