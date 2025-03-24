MEB ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları ne zaman, saat kaçta?

On binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği MEB ortak sınav tarihleri netlik kazandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin tabi tutulduğu sınavlara ilişkin MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları hakkında merak edilenlerin yanıtı.
MEB ORTAK SINAVLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
2. dönem 1. ortak sınavları;
6. sınıf Türkçe dersi için 24 Mart, Matematik dersi için 25 Mart tarihlerinde uygulanacak.
7. sınıf Türkçe dersi 27 Mart, Matematik dersi 28 Mart tarihlerinde yapılacak.
9. sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi sınav uygulaması 24 Mart, Matematik dersi 25 Mart'ta gerçekleştirilecek.
MEB ORTAK SINAVLARI SAAT KAÇTA?
Tam gün eğitim veren okullarda 6, 7. ve 9. sınıf Türkçe ve Matematik sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da sona erecek.
Sabahçı gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 10:30'da başlayacak ve 11:10'da son bulacak.
Öğlenci gruplarda Türkçe ve Matematik dersi sınavları 14:30'da başlayacak, sınav 15:10'da bitecek.
Ortak sınavların mazeret sınavları 15 Nisan 2025 Salı günü yapılacak. Sınav sonuçları da ders öğretmenleri tarafından e-Okul sistemine girilecek.
ORTAK SINAVLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?
* 6. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 10 puan, 4 soru 15 puan, 1 soru 20 puan,
* 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
* 7. sınıf Türkçe dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 2 soru 12 puan, 1 soru 14 puan,
2 soru 15 puan, 1 soru 22 puan,
* 7. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan,
* 9. sınıf Türk dili ve edebiyatı dersi ortak yazılı sınavında 2 soru 12 puan, 4 soru 14 puan,
1 soru 20 puan,
* 9. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavında 1 soru 10 puan, 6 soru 15 puan değerindedir.