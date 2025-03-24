MEB ortak sınav tarihleri 2025: MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları ne zaman, saat kaçta?

On binlerce öğrenci ve velinin merakla beklediği MEB ortak sınav tarihleri netlik kazandı. Ortaokul ve lise öğrencilerinin tabi tutulduğu sınavlara ilişkin MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları ne zaman, saat kaçta yapılacak soruları yanıt arıyor. İşte MEB 2. dönem 6, 7 ve 9. sınıf ortak sınavları hakkında merak edilenlerin yanıtı.