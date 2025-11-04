Haberler Yaşam Haberleri MEB TATİL TARİHLERİ 2025-2026: MEB ile İlk ara tatil ne zaman, Kasım tatili kaç gün?
Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği 2025-2026 eğitim öğretim yılı Kasım ara tatili için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayınlanan resmi takvim ile birinci dönem ara tatilinin kesin başlangıç ve bitiş tarihleri netleşti. Öğrenciler, yoğun geçen ders döneminin ardından dinlenme fırsatı bulacak. Peki, ilk ara tatil ne zaman, kaç gün sürecek ve okullar tekrar hangi gün açılacak? Tüm bu soruların cevapları ve MEB tatil takvimi detayları:

2025-2026 eğitim öğretim yılı, 8 Eylül'de ders ziliyle başlamıştı. Yaklaşık iki aylık yoğun bir eğitim sürecinin ardından, öğrenciler ve öğretmenler kısa bir mola vermek için ilk ara tatil tarihlerini dört gözle bekliyor. Ailelerin tatil planlarını yapabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığı, Kasım ara tatili tarihlerini net olarak duyurdu. Bu ara tatil, öğrencilerin hem fiziksel hem de zihinsel olarak dinlenmeleri ve ikinci ara döneme daha motive başlamaları için büyük önem taşıyor. İşte MEB 2025-2026 eğitim takvimine göre ilk ara tatil tarihleri:

MEB 2025-2026 İLK ARA TATİL TARİHLERİ

Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı Çalışma Takvimi kapsamında birinci dönem ara tatil tarihleri resmiyet kazandı.

Birinci Dönem Ara Tatili 10 Kasım 2025 Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım 2025 Cuma günü sona erecek.

ARA TATİL KAÇ GÜN SÜRÜYOR?

İlk ara tatil, resmi olarak 10 Kasım Pazartesi günü başlayıp 14 Kasım Cuma günü sona erecek. Öğrenciler, bu 5 günlük resmi tatil süresine, öncesindeki hafta sonu (8-9 Kasım) ve sonrasındaki hafta sonu (15-16 Kasım) tatillerini de ekleyerek toplamda 9 günlük bir dinlenme fırsatı yakalayacak.

Kasım ara tatilinin bitimiyle birlikte okullar, 17 Kasım 2025 Pazartesi günü itibarıyla yeniden eğitime başlayacak.

2025-2026 MEB takvimi:

Yarıyıl tatili: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

