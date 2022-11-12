MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Uzman Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında Uzman Öğretmenlik Sınavı düzenleneceği duyurulmuştu. MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi için bekleyiş sürerken Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sınava ilişkin detaylar açıklanırken bu sorular da yanıt buldu. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı!