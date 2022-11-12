MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak? Uzman Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Öğretmenlik Meslek Kanunu kapsamında Uzman Öğretmenlik Sınavı düzenleneceği duyurulmuştu. MEB Uzman Öğretmenlik Sınavı giriş belgesi için bekleyiş sürerken Uzman Öğretmenlik Sınavı ne zaman, ayın kaçında yapılacak sorusu yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından, sınava ilişkin detaylar açıklanırken bu sorular da yanıt buldu. Peki, Uzman Öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak ve kaç saat sürecek, giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? İşte merak edilenlerin yanıtı!
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yazılı Sınavı, uzman öğretmen ve başöğretmen unvanı için ayrı ayrı olmak üzere Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ÖDSGM) tarafından 19 Kasım 2022 Cumartesi günü 81 ilde yapılacaktır.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Uzman ve başöğretmenlik eğitim programı sonu yazılı sınav sonuçları, 12 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SERTİFİKALARI NE ZAMAN VERİLECEK?
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVI İPTAL Mİ OLACAK?
Sosyal medyada yer alann sınav iptaline ilişkin iddiaların ardından MEB, "Sosyal medyada paylaşılan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı'nın ertelendiği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Gerekli olduğunda her türlü bilgilendirme Bakanlığımızca düzenli olarak yapılmaktadır. Resmî makamlarımızca yapılan bilgilendirmeler dışındaki iddialara itibar edilmemesi gerekmektedir." açıklamasında bulunmuştu.