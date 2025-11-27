MEB YARIYIL TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Sömestr (15 tatil) ne zaman başlıyor ve bitiyor?

Öğrenciler ve öğretmenler için yılın en özel dönemlerinden biri olan sömestr tatili, 2025-2026 eğitim döneminin yoğun ilk yarısının ardından başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle tatilin net tarihleri duyuruldu. Aileler planlarını oluştururken, öğrenciler de karne günüyle birlikte dinlenme sürecine geçmek için sabırsızlanıyor.işte sömestr tarihleri
Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatilinin tarihleri netleşti.
Birinci dönemin bitmesiyle okullar 19 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla eğitime ara verecek.
Öğrenciler ise 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini teslim alarak sömestr tatiline adım atacak.