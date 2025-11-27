Haberler Yaşam Haberleri MEB YARIYIL TATİL TARİHLERİ 2025-2026: Sömestr (15 tatil) ne zaman başlıyor ve bitiyor?
Giriş Tarihi: 27.11.2025 09:31

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 takvimiyle öğrencilerin en çok merak ettiği “15 tatil ne zaman?” sorusu netlik kazandı. Birinci dönemin ardından başlayacak sömestr, öğrencilere dinlenme imkânı sunarken öğretmen ve velilerin planlamalarını da şekillendiriyor. MEB takvimine göre yarıyıl tatilinin başlangıç ve bitiş günleri ile okulların kapanış ve açılış tarihleri belli oldu.

Öğrenciler ve öğretmenler için yılın en özel dönemlerinden biri olan sömestr tatili, 2025-2026 eğitim döneminin yoğun ilk yarısının ardından başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvimle tatilin net tarihleri duyuruldu. Aileler planlarını oluştururken, öğrenciler de karne günüyle birlikte dinlenme sürecine geçmek için sabırsızlanıyor.işte sömestr tarihleri

15 TATİL NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2025-2026 öğretim yılı takvimine göre yarıyıl tatilinin tarihleri netleşti.

Birinci dönemin bitmesiyle okullar 19 Ocak 2026 Pazartesi itibarıyla eğitime ara verecek.

Öğrenciler ise 16 Ocak 2026 Cuma günü karnelerini teslim alarak sömestr tatiline adım atacak.

Yarıyıl tatili, toplam 15 gün (2 hafta) sürecek.

Yarıyıl Tatili Bitişi: Tatil, 30 Ocak 2026 Cuma günü sona erecek ve öğrenciler 2 Şubat günü 2. döneme başlayacak.

2025-2026 MEB TAKVİMİ

Sömestr: 19 Ocak 2026 Pazartesi - 30 Ocak 2026 Cuma

İkinci dönem başlangıcı: 2 Şubat 2026 Pazartesi

İkinci dönem ara tatili: 16 Mart 2026 - 20 Mart 2026 Cuma

Karne günü: 26 Haziran 2026 Cuma

