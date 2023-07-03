MEB’den deprem bölgesindeki öğretmenlere tayin hakkı

BAŞVURU TARİHLERİ

Duyuruya göre, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerden ağır derecede etkilenen Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya ile Gaziantep'in İslahiye ve Nurdağı ilçelerinde öğretmen kadrolarında görev yapanların, iller arası isteğe bağlı yer değişikliği işlemi için 5-7 Temmuz'da başvuruları alınacak. Atamalar ise 10 Temmuz'da gerçekleştirilecek.