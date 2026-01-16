MEB’den yarıyıl tatiline yol haritası

20 milyonu aşkın öğrenci bugün karnelerini alarak 2 Şubat'a kadar sürecek yarıyıl tatiline girecek. Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinin daha verimli ve nitelikli geçirilmesi amacıyla okul öncesinden liseye kadar tüm kademelerdeki öğrenciler ve veliler için kapsamlı etkinlik kitapları, dergiler ve rehberler hazırladı.

ZENGİN İÇERİK

İlkokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi, her gün için özel olarak planlanan sanat, müzik, hareket ve günlük yaşam becerileri etkinliklerinden oluşturuldu. Ortaokul Yarıyıl Etkinlik Dergisi'nde ise bilimsel düşünme, problem çözme ve analitik düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik etkinliklere ağırlık verildi. Hazırlanan dergiler, karekodlar aracılığıyla erişilen dijital oyunlar, öyküler, şarkılar ve sanal gezilerle desteklendi. Öğrenme süreçlerinin oyun temelli yaklaşımla sürdürülmesi amaçlanırken, strateji geliştirme, eleştirel düşünme ve problem çözme becerilerinin güçlendirilmesine katkı sağlandı.

VELİLERE REHBERLİK DESTEĞİ

Lise Öğrencileri Yarıyıl Tatili Etkinlik Kitabı'nda, öğrencilerin tatil sürecini dengeli ve verimli geçirmelerini destekleyecek içeriklere yer verildi. Kitapta kendini tanıma ve hedef belirleme çalışmaları, zaman yönetimi ve etkili çalışma alışkanlıkları, sosyal-duygusal becerileri geliştirmeye yönelik etkinlikler ile sanatsal, sportif ve kültürel öneriler bulunuyor.