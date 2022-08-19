Mecidiyeköy Metro Durakları Nerede? Yol Tarifi İle Mecidiyeköy Metro Durağı’na Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Mecidiyeköy'de iki farklı metro bulunuyor. Bu metrolar M2 ve M7 olarak biliniyor. Mecidiyeköy'e giden farklı metrolar nedeni ile vatandaşların kafası sıklıkla karışıyor. Bu nedenle de Mecidiyeköy metro durakları nerede sorusu gündemde oluyor. Eğer siz de yol tarifi ile Mecidiyeköy metro durağına nasıl gidilir, hangi hatlar geçiyor diye düşünüyorsanız yazımızın devamını okuyabilirsiniz.

MECİDİYEKÖY METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy metroda hangi hatlar geçiyor diye düşünüyorsanız bu soruyu hemen sizin için yanıtlayalım. Mecidiyeköy metrosunda M2 ve M7 metro hatları bulunuyor. Bu hatları şu şekilde açıklayabiliriz:

M7: Mecidiyeköy- Mahmutbey Metro Hattı

M2: Yenikapı- Hacıosman Metro Hattı

M7: MECİDİYEKÖY- MAHMUTBEY METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy- Mahmutbey metrosu, Avrupa Yakası'nın ilk tam sürücüsüz metrosu olarak hizmet sunuyor. 15 istasyona sahip olan metro hattının durakları ise şu şekilde:

Mecidiyeköy, Çağlayan, Kağıthane, Nurtepe, Alibeyköy, Çırçır, Veysel Karani- Akşemsettin, Yeşilpınar, Kazım Karabekir, Yenimahalle, Karadeniz Mahallesi, Tekstilkent- Giyimkent, Oruç Reis, Göztepe Mahallesi, Mahmutbey.

M2: YENİKAPI- HACIOSMAN METRO DURAKLARI

Mecidiyeköy metro durakları nerede sorusunun bir diğer yanıtı ise M2 metrosunda saklı. 16 istasyonda duran Yenikapı- Hacıosman metrosunun durakları şu şekilde:

Yenikapı, Vezneciler- İstanbul Üniversitesi, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Şişli- Mecidiyeköy, Gayrettepe, Levent, 4. Levent, Sanayi Mahallesi, Seyrantepe, İTÜ- Ayazağa, Atatürk Oto Sanayi, Darüşşafaka, Hacıosman.

MECİDİYEKÖY METRO DURAĞINA NASIL GİDİLİR?

Mecidiyeköy metrosu için yol tarifi ise şu şekildedir:

Merkez Mahallesi/ Fulya Mahallesi, Büyükdere Caddesi, 34363 Şişli/ İstanbul

Mecidiyeköy metro durağına dolmuş, otobüs, metrobüsle kolaylıkla ulaşım sağlayabilirsiniz.

MECİDİYEKÖY METRO DURAĞI ÇIKIŞLARI

Mecidiyeköy metrosunun pek çok farklı çıkışı bulunuyor. İlk olarak metrodan indiğinizde Şişli- Mecidiyeköy ve Mecidiyeköy çıkışı karşınıza çıkıyor.

Şişli- Mecidiyeköy tarafında Cevahir AVM'ye çıkabilir, Fulya çıkışına, Mecidiyeköy meydana ya da Ortaklar Caddesi'ne geçebilirsiniz.

Mecidiyeköy yönünden ise Trump AVM'ye geçebilir, metrobüse ulaşabilir, Çağlayan çıkışından çıkabilir, otobüs duraklarına ulaşabilir, Abide-i Hürriyet çıkışını kullanabilir ya da M7 metrosuna aktarma yapabilirsiniz.