Haberler Yaşam Haberleri Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 11:41 Son Güncelleme: 28.6.2022 11:41

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

İstanbul’un en işlek yerlerinden biri de Mecidiyeköy’dür. Burada birçok toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Bunlardan biri de Mecidiyeköy Metrobüs Durağıdır. Mecidiyeköy Metrobüs Durağının nerede olduğunu ve nasıl gidildiğini merak edenler muhakkak vardır. Bu açıdan baktığımızda Mecidiyeköy Metrobüs Durağı hakkındaki bazı bilgileri hazırladık. Buna göre Mecidiyeköy Metrobüs Durağı nerede ve nasıl gidilir? Sorularının cevabı…

Mecidiyeköy Metrobüs Durağına gidebilmek için iki tane toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Bunlardan biri otobüstür. Diğeri ise metrodur. Bu durağa birçok otobüs gelmektedir. Mecidiyeköy Metrobüs Durağına ulaşım bu açıdan oldukça kolaydır. Bunlara ek olarak Mecidiyeköy Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Mecidiyeköy Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Gibi soruların cevapları yazımızda…

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede?

Mecidiyeköy Metrobüs Durağını yol tarifi ile anlatacak olursak, Şişli ilçesinde yer alan ve İstanbul Çevre Yolu'ndan kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir noktadır. Bunun yanında Mecidiyeköy Metrobüs Durağının adresi ise şu şekildedir:

  • Kuştepe, İstanbul Çevre Yolu, 34387 Şişli/İstanbul

Mecidiyeköy Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Mecidiyeköy Metrobüs Durağının çevresinden en yakın olarak otobüs ve metro geçmektedir. Bunların ise birçok seçeneği bulunmaktadır. Bu yönden buraya ulaşım birçok yerden sağlanabilir. Mecidiyeköy Metrobüs Durağından geçen hatları şu şekildedir:

  • Otobüs: 46Ç, 48H, 48N, 49, 77A, BEYLIKDÜZÜ – ZINCIRLIKUYU
  • Metro: M2, M7

Mecidiyeköy Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Birçok kişi tarafından merak edilen önemli sorulardan biri de Mecidiyeköy Metrobüs Durağından metroya nasıl gidildiğidir. Metrobüs duraklarıyla metro hatları arasında bazı bağlantı yolları bulunmaktadır. Bu metrobüs durağında da bu bağlantı yolunu kullanarak metroya ulaşabilirsiniz.

Ayrıca iki farklı metro hattına aktarma yapabilmeniz mümkündür. Bunlar ise M2, M7 metro hatlarıdır. Mecidiyeköy Metrobüs Durağında indikten sonra M2, M7 metro hattına doğru yürüyerek bu hattı kullanarak aktarma yapabilirsiniz.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor! Başkan Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi verdi: 2022 Temmuz zammı ile asgari ücret ne kadar olacak?
SON DAKİKA: Cüneyt Arkın 85 yaşında vefat etti! Ölüm nedeni belli oldu... Hastaneden açıklama geldi
Son Dakika: Temmuz zammı ve 7 tabloda tüm emekli-memur maaşları hesabı! Zam farkı 2.780 lirayı aştı: Asgari ücret, enflasyon farkı ve en düşük emekli-memur maaşı ne kadar olacak?
FLAŞ | SURVİVOR KİM ELENDİ, 27 Haziran 2022 kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor'da adaya veda eden isim belli oldu!
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan peş peşe müjdeler; Memura asgari ücrete zam, gençlere ücretsiz konaklama, öğretmene atama...
SON DAKİKA: 2022 Asgari ücret zammı için öne çıkan formül ve rakamlar belli oldu! Temmuz asgari ücret zammı ne kadar olacak?
Son dakika: Aykut Erdoğdu'nun eski eşi Özge Pomen'den CHP'ye çağrı: Pisliklerin üzerini örtmeyin
SON DAKİKA: Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan asgari ücret sinyali geldi! 'Hayırlı olsun' dedi ve zam için tarih verdi!
Son dakika Fenerbahçe haberleri: Dünya Fenerbahçe’yi konuşacak! Damga vuracak transfer için Real Madrid ile masaya oturuldu…
Emekli zammı oranı enflasyonun üzerinde hesaplanıyor! SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA