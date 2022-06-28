Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede? Yol Tarifi İle Nasıl Gidilir, Hangi Hatlar Geçiyor?

Mecidiyeköy Metrobüs Durağına gidebilmek için iki tane toplu taşıma hattı bulunmaktadır. Bunlardan biri otobüstür. Diğeri ise metrodur. Bu durağa birçok otobüs gelmektedir. Mecidiyeköy Metrobüs Durağına ulaşım bu açıdan oldukça kolaydır. Bunlara ek olarak Mecidiyeköy Metrobüs Durağına yol tarifi ile nasıl gidilir? Mecidiyeköy Metrobüs Durağından hangi hatlar geçer? Gibi soruların cevapları yazımızda…

Mecidiyeköy Metrobüs Durağı Nerede?

Mecidiyeköy Metrobüs Durağını yol tarifi ile anlatacak olursak, Şişli ilçesinde yer alan ve İstanbul Çevre Yolu'ndan kolaylıkla ulaşabileceğiniz bir noktadır. Bunun yanında Mecidiyeköy Metrobüs Durağının adresi ise şu şekildedir:

Kuştepe, İstanbul Çevre Yolu, 34387 Şişli/İstanbul

Mecidiyeköy Metrobüs Durağından Geçen Hatlar

Mecidiyeköy Metrobüs Durağının çevresinden en yakın olarak otobüs ve metro geçmektedir. Bunların ise birçok seçeneği bulunmaktadır. Bu yönden buraya ulaşım birçok yerden sağlanabilir. Mecidiyeköy Metrobüs Durağından geçen hatları şu şekildedir:

Otobüs: 46Ç, 48H, 48N, 49, 77A, BEYLIKDÜZÜ – ZINCIRLIKUYU

Metro: M2, M7

Mecidiyeköy Metrobüsten Metroya Nasıl Gidilir?

Birçok kişi tarafından merak edilen önemli sorulardan biri de Mecidiyeköy Metrobüs Durağından metroya nasıl gidildiğidir. Metrobüs duraklarıyla metro hatları arasında bazı bağlantı yolları bulunmaktadır. Bu metrobüs durağında da bu bağlantı yolunu kullanarak metroya ulaşabilirsiniz.

Ayrıca iki farklı metro hattına aktarma yapabilmeniz mümkündür. Bunlar ise M2, M7 metro hatlarıdır. Mecidiyeköy Metrobüs Durağında indikten sonra M2, M7 metro hattına doğru yürüyerek bu hattı kullanarak aktarma yapabilirsiniz.