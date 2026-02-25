Mecidiyeköy’de film gibi yakalanma sahnesi: Aranan hükümlüden ‘yapay zeka’ oyunu! Eşinin dövmesindeki o detay…

'FOTOĞRAF KURUM İÇİNDE ÇEKİLMELİ'

Yapay zeka teknolojilerinin kötü niyetle kullanılmasını engellemek için önerilerde de bulunan Demircan, "Yapay zeka teknolojilerinin bu denli hızlı şekilde ilerlemiş olması ve önümüzdeki günlerde de bu teknolojinin geleceği noktanın çok daha korkutucu boyutlara taşınacak olması nedeniyle, devlet kurumlarının dışında herhangi bir süreçle, vatandaşın ilgilenmeden o sürecin doğrudan kurumun içerisinde gerçekleştiriliyor olması aslında bu tarz sahtekarlıkların önüne geçmek için en büyük silah olabilir elimizde.Örneğin kimlik için başvuran bir vatandaşın fotoğrafının doğrudan o kimliği verecek olan görevli tarafından biyometrik bir cihaz içerisinde çekiliyor olması dışarıda böyle bir sahtekarlık yapılarak o fotoğrafın teslim edilmesinin önüne tamamen geçebilecek bir süreçtir. Önümüzdeki yıllarda bunun video versiyonlarını ve çok daha ileri versiyonlarını da birebir gerçeğe yakın haliyle göreceğiz ve neredeyse bunlar gerçeğiyle ayırt edilemeyecek hale gelecekler. Fotoğrafların ayırt edilmesi de neredeyse çıplak gözle imkansız hale gelebilir. Alacağımız bu tarz küçük önlemlerle aslında bu tarz suçluların kolluk kuvvetlerinden kaçması, yüz tanıma sistemlerinden kaçmaları tamamen engelleniyor olabilir." dedi.