Haberler Yaşam Haberleri Meclis üyesi Cem Eren tetikçi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı
Giriş Tarihi: 5.05.2026 12:05

Meclis üyesi Cem Eren tetikçi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı

İzmir'de Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve CHP meclis üyesi Melda Erbaykent'in, bir arsanın kat artışına karşı çıkan 3 CHP'li meclis üyesi için tetikçi tuttukları iddiasıyla başlayan soruşturma devam ederken, mağdur konumundaki Meclis Üyesi Cem Eren konuyla ilgili açıklama yaptı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Meclis üyesi Cem Eren tetikçi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı
  • ABONE OL

Meclis Üyesi Cem Eren açıklamasında, "Pazar gününden bugüne yazılı ve görsel basında yer alan haberler ile ilgili açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir. Savcılık soruşturması ile ilgili ifademde, Zaza Yusuf'un paylaşımları, ses kayıtları, evimin olduğu sokağa gönderilen şahıslarla ilgili tanıklık yapan kişiyi anlattım. Kimseyi suçlamadım.

Olayın araştırılmasını istedim. Sebebi can güvenliğimdi. Belediyenin işleri ile ilgili herhangi bir beyanat yoktur. Sadece endişeme sebep olan güvenlik temelli bir tahkikat istemiydi. İlerleyen günlerde paylaşımları devam eden Zaza Yusuf lakaplı, Yusuf Aydoğdu yanıma gelen aracı ile Gültepeli meclis üyesi olmam sebebiyle, başkanla görüşüp; söz verdiği işçileri alırsa, bu işi durduracağını ifade etti. Ben de başkana bunu bildirdim fakat geri dönüş olmadı. Süreçle ilgili kişiler ifadelerini vermişlerdir. Konu bu saat itibari ile yargıya taşınmıştır" dedi.

Yusuf Aydoğdu

Alaaddin Kurt

Yusuf Aydoğdu

#İZMİR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Meclis üyesi Cem Eren tetikçi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA