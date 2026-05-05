Meclis üyesi Cem Eren tetikçi soruşturmasıyla ilgili açıklama yaptı

Meclis Üyesi Cem Eren açıklamasında, "Pazar gününden bugüne yazılı ve görsel basında yer alan haberler ile ilgili açıklama yapmam zaruri hale gelmiştir. Savcılık soruşturması ile ilgili ifademde, Zaza Yusuf'un paylaşımları, ses kayıtları, evimin olduğu sokağa gönderilen şahıslarla ilgili tanıklık yapan kişiyi anlattım. Kimseyi suçlamadım.

Olayın araştırılmasını istedim. Sebebi can güvenliğimdi. Belediyenin işleri ile ilgili herhangi bir beyanat yoktur. Sadece endişeme sebep olan güvenlik temelli bir tahkikat istemiydi. İlerleyen günlerde paylaşımları devam eden Zaza Yusuf lakaplı, Yusuf Aydoğdu yanıma gelen aracı ile Gültepeli meclis üyesi olmam sebebiyle, başkanla görüşüp; söz verdiği işçileri alırsa, bu işi durduracağını ifade etti. Ben de başkana bunu bildirdim fakat geri dönüş olmadı. Süreçle ilgili kişiler ifadelerini vermişlerdir. Konu bu saat itibari ile yargıya taşınmıştır" dedi.

Yusuf Aydoğdu

