Meclis’in çiçekleri ‘anneler günü’ için hazırlandı

Dünya parlamentoları arasında en büyük yeşil alana sahip Meclis bahçesinde bulunan seralarda üretilen çiçekler bu kez "Anneler Günü" için tasarlandı. Meclis bahçesindeki seralarda yetiştirilen çiçekler, peyzaj çalışmaları başta olmak üzere iç mekan tasarımları ve Meclis yerleşkesinde yapılan tüm etkinliklerin yanı sıra özel günler için de hazırlanıyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un talimatıyla serada üretilen çiçeklerden bir kısmı Meclis çalışanlarının çocuklarının eğitim gördüğü kreş ve gündüz bakımevindeki çocukların annelerine sunulmak üzere hazırlandı. TBMM Destek Hizmetleri Başkanlığı Park ve Bahçe Hizmetleri'nde görevli ziraat mühendisi Ümit Küçük, Anneler Günü öncesinde seradaki hazırlıkları anlattı.Meclis bahçesindeki peyzaj düzenlemeleri için mevsimlik ve iç mekan bitkileri yetiştirdiklerini ifade eden Küçük, "2024 yılı yazı için petunya, begonya, kadife, cam güzeli gibi farklı çiçekler yetiştirdik. Bu yıl için toplamda 100 bin civarında yazlık çiçek için hazırlığımız var. Elimizdeki imkânlar dahilinde buradaki çiçeklerden özel günler için sunumları yapıyoruz" dedi.