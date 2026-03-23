Meclis’in kedilerinin keyfi yerinde

TBMM yerleşkesindeki sahipsiz kediler için modern bir "Kedi Yaşam ve Oyun Alanı" oluşturuldu. Bakımı ve beslenmesi yapılan yaklaşık 65 kedinin daha sağlıklı ve güvenli koşullarda yaşamlarını sürdürebilmeleri amacıyla bir proje hayata geçirildi. Proje kapsamında kurulan, kapalı ve açık iki bölümden oluşan alan, sevimli kedilerin doğal yaşam ihtiyaçlarına uygun şekilde tasarlandı. Yaşam alanının kapalı bölümünde kedi bakım üniteleri, yataklar ve oyuncaklar yer alırken hasta kediler için de ayrı bir bakım alanı oluşturuldu. Mama ve su istasyonları düzenli olarak dezenfekte edilen yaşam alanlarında, izole bakım ve tedavi alanları da hasta kedilere moral oluyor. Alanda iki personel de görev yapıyor.

OYUN PARKURLARI KURULDU

Açık alan ise meraklı kedilerin doğal ortamda hareket edebilecekleri şekilde düzenlendi. Yaşam alanındaki kedi evleri, ısı yalıtımlı ve zorlu hava koşullarına dayanıklı şekilde tasarlandı. Oyuncu kedilerin zaman geçirebileceği alana tırmanma, zıplama ve oyun ihtiyaçlarına yönelik ahşap parkurlar kuruldu.