Meclisteki arbede yargıya taşındı: Duman’dan Tugay hakkında suç duyurusu!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Nisan Ayı meclis görüşmelerinde yaşanan arbede yargıya taşındı. AK Parti Torbalı ve Büyükşehir Meclis Üyesi Gizem Duman Akyüz, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a kendisine yönelik 'Sahtekar' kelimesini kullandığı iddiasıyla dava açtı.

CUMHURİYET SAVCILIĞI'NA DİLEKÇE VERDİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığına verilen dilekçede "Müvekkil Gizem Akyüz Duman, Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir Büyükşehir Belediye Meclis üyesi olarak görev yapmaktadır.17.04.2026 tarihinde gerçekleşen meclis toplantısı esnasında, İzmir Büyükşehir Belediyesi faaliyet raporları görüşülürken demokratik bir tartışma ortamında müvekkil meclis üyesi görüşlerini dile getirirken, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olan şüpheli Cemil Tugay, müvekkile karşı saldırgan bir tutum sergilemiştir. Şüpheli, meclis üyelerinin ve kamuoyunun huzurunda müvekkile yönelik parmak sallayarak fiziki bir gözdağı vermiş ve yüksek sesle ve defalarca 'Sahtekarsın!' ifadesini kullanmıştır" denildi.

KAMU DAVASI TALEBİ

Kamera ve çıkan haberlerin delil olarak sunulduğu dilekçede "şüpheli hakkında gerekli soruşturma izinlerinin alınarak, yapılacak soruşturma neticesinde eylemlerine uyan suçlardan dolayı cezalandırılması için kamu davası açılmasına karar verilmesini saygılarımızla vekaleten arz ve talep ederiz" ifadeleri yer aldı.