Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...
2022 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!
Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.
Haberimizden, geçen seneye ait 2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.
İstanbul Medneiyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.
Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.
|Üniversite
|Bölüm Adı
|Puan Türü
|Kont.
2021
2020
2019
2018
|Yer.
2021
2020
2019
2018
|Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018
|Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
|SAY
|170+5
160+4
140+4
120+3
|175
164
144
123
|8.512
7.270
7.013
6.730
|459,74713
515,99207
499,87966
496,72005
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Diş Hekimliği
|SAY
|70+2
60+2
60+2
60+2
|72
62
62
62
|62
26.845
25.200
22.551
22.100
|422,41630
486,05231
463,31119
454,46037
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Bilgisayar Mühendisliği
|SAY
|70+2
60+2
50+2
40+1
|72
62
52
41
|50.828
53.600
57.467
66.300
|391,29135
451,03274
409,55085
379,78787
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Elektrik-Elektronik Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|76.034
74.800
72.306
72.200
|364,67123
426,74272
390,57540
372,32201
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Endüstri Mühendisliği
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|79.628
79.200
80.870
84.600
|361,21753
421,75781
380,51425
357,81116
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İlköğretim Matematik Öğretmenliği
|SAY
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|81.495
76.500
86.849
96.000
|359,37510
424,76724
373,77568
345,89857
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)
|SAY
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|98.380
114.000
124.995
118.000
|344,54675
385,33208
338,79271
326,43415
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Hemşirelik (Fakülte)
|SAY
|90+3
90+3
80+2
70+2
|93
93
82
72
|128.672
127.000
132.325
138.000
|321,26769
374,01606
333,27916
311,78181
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Biyomühendislik
|SAY
|40+1
40+1
40+1
30+1
|41
41
41
31
|129.296
133.000
158.129
157.000
|320,86247
369,17681
316,34687
300,14062
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Beslenme ve Diyetetik (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|148.373
122.000
95.619
79.200
|308,64313
378,62607
364,81019
363,86984
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|İnşaat Mühendisliği
|SAY
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|210.242
168.000
163.293
106.000
|277,83826
343,88554
313,36082
335,83805
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Matematik
|SAY
|50+2
50+2
40+1
40+1
|52
52
41
41
|225.810
211.000
218.890
238.000
|271,60052
319,16019
287,04598
264,91196
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Fizik Mühendisliği
|SAY
|30+1
25+1
25+1
25+1
|31
24
19
12
|289.403
—
Dolmadı
Dolmadı
|250,76099
—
Dolmadı
Dolmadı
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Odyoloji (Fakülte)
|SAY
|60+2
60+2
50+2
40+1
|62
62
52
41
|62
62
52
41
|241,35968
332,06469
335,87158
357,06017
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet)
|Tıp
(KKTC Uyruklu)
|SAY
|1+0
1+0
1+0
1+0
|—
1
1
1
|Dolmadı
13.500
27.718
35.600
|Dolmadı
503,61735
454,25160
427,72299
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Hukuk
|EA
|180+5
160+4
150+4
140+4
|185
164
154
144
|21.937
11.400
17.067
19.800
|374,66912
432,12624
411,24988
397,25794
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Psikoloji
|EA
|80+2
70+2
70+2
60+2
|82
72
72
62
|58.666
36.700
44.096
46.400
|342,62830
399,60762
382,83664
368,59576
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|87.068
61.600
65.444
62.000
|326,44990
383,65811
367,60816
356,28757
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
40+1
40+1
|41
41
41
41
|176.015
172.000
174.345
194.000
|292,16526
334,55653
317,79497
297,95609
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|185.592
180.000
—
—
|289,39471
331,79029
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|198.361
157.000
144.649
146.000
|285,86635
340,11191
328,40758
313,62394
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat
(İngilizce)
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|214.399
215.000
—
—
|281,73201
320,53594
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|232.393
177.000
157.941
150.000
|277,34425
332,74050
323,44457
312,30209
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İşletme
|EA
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|246.566
244.000
246.427
280.000
|274,08525
312,24486
297,25069
277,33174
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Uluslararası İlişkiler
|EA
|60+2
60+2
60+2
50+2
|62
62
62
52
|247.793
211.000
172.201
165.000
|273,81541
321,72363
318,50831
306,80311
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|258.673
238.000
232.928
242.000
|271,50311
313,73691
300,59835
285,71549
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyoloji
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|289.929
227.000
229.630
232.000
|265,27363
317,05144
301,46542
288,00824
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Maliye
|EA
|40+1
40+1
—
—
|41
41
—
—
|300.042
295.000
—
—
|263,36390
299,02530
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sosyal Hizmet (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|331.640
263.000
221.915
208.000
|257,80277
306,97522
303,52958
294,16446
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Sağlık Yönetimi (Fakülte)
|EA
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|371.210
317.000
296.932
292.000
|251,49831
294,16342
285,86234
274,93574
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Felsefe
|EA
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|428.915
347.000
388.372
451.000
|243,22798
287,70575
269,23479
249,66007
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Turizm İşletmeciliği (Fakülte)
|EA
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|433.559
426.000
419.539
459.000
|242,61458
273,03046
264,46095
248,65683
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilgi ve Belge Yönetimi
|EA
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|504.501
424.000
420.178
550.000
|233,64698
273,32159
264,36342
238,09745
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|Bilim Tarihi
|EA
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|538.185
501.000
517.532
628.000
|228,87994
261,24380
251,33848
230,15772
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf)
|İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)
|EA
|2+0
—
—
—
|—
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|Dolmadı
—
—
—
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türkçe Öğretmenliği
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
50+2
|52
52
52
52
|16.146
15.900
18.694
30.200
|362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Okul Öncesi Öğretmenliği
|SÖZ
|60+2
60+2
40+1
40+1
|62
62
41
41
|18.025
17.300
17.237
22.900
|359,56110
391,00805
396,52035
377,54209
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Gastronomi ve Mutfak Sanatları
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|39.701
30.800
29.949
38.000
|336,59772
374,17430
381,89700
363,29003
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
(İngilizce)
|SÖZ
|40+1
40+1
40+1
60+2
|41
41
41
62
|59.234
53.200
64.328
105.000
|323,53369
356,70347
358,63548
330,02779
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Görsel İletişim Tasarımı
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
60+2
|52
52
52
62
|60.482
71.700
90.054
153.000
|322,86520
346,08408
346,93541
315,41261
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Tarih
|SÖZ
|60+2
50+2
50+2
50+2
|62
52
52
52
|88.119
57.800
62.596
88.900
|309,67888
353,76788
359,58261
336,06355
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Türk Dili ve Edebiyatı
|SÖZ
|60+2
60+2
50+2
50+2
|62
62
52
52
|90.954
71.000
50.898
53.800
|308,46693
346,43605
366,24342
352,66828
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|Sanat Tarihi
|SÖZ
|50+2
50+2
50+2
40+1
|52
52
52
41
|134.380
95.100
121.965
182.000
|293,42624
335,42595
335,29152
308,05117
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İngilizce Öğretmenliği
|DİL
|60+2
60+2
60+2
60+2
|62
62
62
62
|11.506
9.900
10.139
10.200
|404,31779
424,27158
420,04321
408,29884
|İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)
|İspanyol Dili ve Edebiyatı
|DİL
|30+1
30+1
30+1
—
|31
31
31
—
|19.262
17.700
18.924
—
|376,15548
392,73144
383,98767
—