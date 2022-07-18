Haberler Yaşam Haberleri Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
Giriş Tarihi: 18.7.2022 11:16

Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversitelerin taban puanları ve kontenjanları merak konusu oldu. Medeniyet Üniversitesi bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, üniversitenin taban puanları ve kontenjanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak için arama motorlarına yöneldi. Peki, 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları nasıl? 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması açıklandı mı? İşte detaylar…

Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), Haziran ayında gerçekleştirilen Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (2022 YKS) sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sınav sonuçlarını öğrenen milyonlarca öğrenci, üniversite tercih işlemleri için kolları sıvadı. Adaylar, hedeflerindeki üniversitelerin taban puanları, kontenjanları, başarı sıralamaları ve yüzdelik dilimleri için araştırmalarına başladı. Bu kapsamda İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve üniversite başarı sıralaması da merak edilenler arasında yerini aldı. Peki, İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları nasıl, açıklandı mı? İşte 2022 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamaları...

2022 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI!

Üniversite sınavına katılan milyonlarca aday, 2022 YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite taban puanlarını araştırmaya başladı. Ancak İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2022 taban puanları henüz açıklanmadı.

Haberimizden, geçen seneye ait 2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi taban puanları, 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması ile ilgili detayları öğrenebilirsiniz.

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Medneiyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.
2021
2020
2019
2018		 Yer.
2021
2020
2019
2018		 Başarı
Sırası
2021
2020
2019
2018		 Taban
Puanı
2021
2020
2019
2018
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 170+5
160+4
140+4
120+3		 175
164
144
123		 8.512
7.270
7.013
6.730		 459,74713
515,99207
499,87966
496,72005
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2
60+2
60+2
60+2		 72
62
62
62		 62
26.845
25.200
22.551
22.100		 422,41630
486,05231
463,31119
454,46037
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2
60+2
50+2
40+1		 72
62
52
41		 50.828
53.600
57.467
66.300		 391,29135
451,03274
409,55085
379,78787
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 76.034
74.800
72.306
72.200		 364,67123
426,74272
390,57540
372,32201
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 79.628
79.200
80.870
84.600		 361,21753
421,75781
380,51425
357,81116
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İlköğretim Matematik Öğretmenliği SAY 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 81.495
76.500
86.849
96.000		 359,37510
424,76724
373,77568
345,89857
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Moleküler Biyoloji ve Genetik
(İngilizce)		 SAY 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 98.380
114.000
124.995
118.000		 344,54675
385,33208
338,79271
326,43415
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Hemşirelik (Fakülte) SAY 90+3
90+3
80+2
70+2		 93
93
82
72		 128.672
127.000
132.325
138.000		 321,26769
374,01606
333,27916
311,78181
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Biyomühendislik SAY 40+1
40+1
40+1
30+1		 41
41
41
31		 129.296
133.000
158.129
157.000		 320,86247
369,17681
316,34687
300,14062
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 148.373
122.000
95.619
79.200		 308,64313
378,62607
364,81019
363,86984
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) İnşaat Mühendisliği SAY 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 210.242
168.000
163.293
106.000		 277,83826
343,88554
313,36082
335,83805
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Matematik SAY 50+2
50+2
40+1
40+1		 52
52
41
41		 225.810
211.000
218.890
238.000		 271,60052
319,16019
287,04598
264,91196
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Fizik Mühendisliği SAY 30+1
25+1
25+1
25+1		 31
24
19
12		 289.403

Dolmadı
Dolmadı		 250,76099

Dolmadı
Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Odyoloji (Fakülte) SAY 60+2
60+2
50+2
40+1		 62
62
52
41		 62
62
52
41		 241,35968
332,06469
335,87158
357,06017
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp
(KKTC Uyruklu)		 SAY 1+0
1+0
1+0
1+0
1
1
1		 Dolmadı
13.500
27.718
35.600		 Dolmadı
503,61735
454,25160
427,72299
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Hukuk EA 180+5
160+4
150+4
140+4		 185
164
154
144		 21.937
11.400
17.067
19.800		 374,66912
432,12624
411,24988
397,25794
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Psikoloji EA 80+2
70+2
70+2
60+2		 82
72
72
62		 58.666
36.700
44.096
46.400		 342,62830
399,60762
382,83664
368,59576
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 87.068
61.600
65.444
62.000		 326,44990
383,65811
367,60816
356,28757
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1
40+1
40+1		 41
41
41
41		 176.015
172.000
174.345
194.000		 292,16526
334,55653
317,79497
297,95609
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 185.592
180.000

 289,39471
331,79029
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi
(İngilizce)		 EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 198.361
157.000
144.649
146.000		 285,86635
340,11191
328,40758
313,62394
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat
(İngilizce)		 EA 40+1
40+1

 41
41

 214.399
215.000

 281,73201
320,53594
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 232.393
177.000
157.941
150.000		 277,34425
332,74050
323,44457
312,30209
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İşletme EA 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 246.566
244.000
246.427
280.000		 274,08525
312,24486
297,25069
277,33174
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Uluslararası İlişkiler EA 60+2
60+2
60+2
50+2		 62
62
62
52		 247.793
211.000
172.201
165.000		 273,81541
321,72363
318,50831
306,80311
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 258.673
238.000
232.928
242.000		 271,50311
313,73691
300,59835
285,71549
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyoloji EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 289.929
227.000
229.630
232.000		 265,27363
317,05144
301,46542
288,00824
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Maliye EA 40+1
40+1

 41
41

 300.042
295.000

 263,36390
299,02530
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sosyal Hizmet (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 331.640
263.000
221.915
208.000		 257,80277
306,97522
303,52958
294,16446
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Sağlık Yönetimi (Fakülte) EA 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 371.210
317.000
296.932
292.000		 251,49831
294,16342
285,86234
274,93574
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Felsefe EA 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 428.915
347.000
388.372
451.000		 243,22798
287,70575
269,23479
249,66007
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Turizm İşletmeciliği (Fakülte) EA 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 433.559
426.000
419.539
459.000		 242,61458
273,03046
264,46095
248,65683
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilgi ve Belge Yönetimi EA 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 504.501
424.000
420.178
550.000		 233,64698
273,32159
264,36342
238,09745
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) Bilim Tarihi EA 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 538.185
501.000
517.532
628.000		 228,87994
261,24380
251,33848
230,15772
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Vakıf) İktisat
(İngilizce) (KKTC Uyruklu)		 EA 2+0


Dolmadı


 Dolmadı
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türkçe Öğretmenliği SÖZ 50+2
50+2
50+2
50+2		 52
52
52
52		 16.146
15.900
18.694
30.200		 362,51164
393,25767
394,48145
369,91485
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Okul Öncesi Öğretmenliği SÖZ 60+2
60+2
40+1
40+1		 62
62
41
41		 18.025
17.300
17.237
22.900		 359,56110
391,00805
396,52035
377,54209
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Gastronomi ve Mutfak Sanatları SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 39.701
30.800
29.949
38.000		 336,59772
374,17430
381,89700
363,29003
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih
(İngilizce)		 SÖZ 40+1
40+1
40+1
60+2		 41
41
41
62		 59.234
53.200
64.328
105.000		 323,53369
356,70347
358,63548
330,02779
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Görsel İletişim Tasarımı SÖZ 50+2
50+2
50+2
60+2		 52
52
52
62		 60.482
71.700
90.054
153.000		 322,86520
346,08408
346,93541
315,41261
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Tarih SÖZ 60+2
50+2
50+2
50+2		 62
52
52
52		 88.119
57.800
62.596
88.900		 309,67888
353,76788
359,58261
336,06355
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Türk Dili ve Edebiyatı SÖZ 60+2
60+2
50+2
50+2		 62
62
52
52		 90.954
71.000
50.898
53.800		 308,46693
346,43605
366,24342
352,66828
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 Sanat Tarihi SÖZ 50+2
50+2
50+2
40+1		 52
52
52
41		 134.380
95.100
121.965
182.000		 293,42624
335,42595
335,29152
308,05117
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İngilizce Öğretmenliği DİL 60+2
60+2
60+2
60+2		 62
62
62
62		 11.506
9.900
10.139
10.200		 404,31779
424,27158
420,04321
408,29884
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ
(Devlet)		 İspanyol Dili ve Edebiyatı DİL 30+1
30+1
30+1
 31
31
31
 19.262
17.700
18.924
 376,15548
392,73144
383,98767
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Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması
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