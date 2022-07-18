Medeniyet Üniversitesi taban puanları ve kontenjanları 2022 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölüm taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralaması

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ TABAN PUANLARI, KONTENJANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ün sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamaya göre, 2022 YKS tercih kılavuzu bu hafta içerisinde açıklanacak. Bu nedenle üniversite taban puanları, kontenjanları ve başarı sıralamarı henüz belli olmadı.

İstanbul Medneiyet Üniversitesi 2 ve 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ile ilgili açıklama YKS tercih sürecinde yapılacak.

Aşağıdaki tabloda 2021 yılının verileri yer almaktadır. ÖSYM'den gelecek bilgiler sonrası tablo güncellenecektir.

Üniversite Bölüm Adı Puan Türü Kont.

2021

2020

2019

2018 Yer.

2021

2020

2019

2018 Başarı

Sırası

2021

2020

2019

2018 Taban

Puanı

2021

2020

2019

2018 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Tıp SAY 170+5

160+4

140+4

120+3 175

164

144

123 8.512

7.270

7.013

6.730 459,74713

515,99207

499,87966

496,72005 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Diş Hekimliği SAY 70+2

60+2

60+2

60+2 72

62

62

62 62

26.845

25.200

22.551

22.100 422,41630

486,05231

463,31119

454,46037 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Bilgisayar Mühendisliği SAY 70+2

60+2

50+2

40+1 72

62

52

41 50.828

53.600

57.467

66.300 391,29135

451,03274

409,55085

379,78787 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Elektrik-Elektronik Mühendisliği SAY 60+2

60+2

60+2

60+2 62

62

62

62 76.034

74.800

72.306

72.200 364,67123

426,74272

390,57540

372,32201 İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (Devlet) Endüstri Mühendisliği SAY 50+2

50+2

40+1

40+1 52

52

41

41 79.628

79.200

80.870

84.600 361,21753

421,75781

380,51425

357,81116