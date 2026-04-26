Medeniyetler şehrinde festival heyecanı

Şanlıurfa Kültür Yolu Festivali, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'ın katılımıyla Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi'nde gerçekleştirilen açılış konuşmalarıyla başladı. Türkiye Kültür Yolu Festivali'nin ilk durağı olan Şanlıurfa'daki açılışa Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı ile Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, il protokolü ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bakan Yardımcısı Alpaslan açılış konuşmasında, Şanlıurfa'nın insanlık tarihindeki eşsiz konumuna dikkat çekerek kentin medeniyetin doğduğu topraklar arasında yer aldığını ifade etti. Göbeklitepe'nin dünya tarihine bakışı değiştiren bir keşif olduğunu vurgulayan Alpaslan, Karahantepe ve Taş Tepeler havzasının yalnızca geçmişe değil, geleceğe de ışık tuttuğunu belirtti. Alpaslan, "Burası tarihi anlamda zengin bir bölge. UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'ye dünyanın ilgisi malum. Geçtiğimiz yıl 800 bini aşkın kişi ziyaret etmiş, bu sayı her geçen gün artıyor. Tarihi ve kültürel zenginliği bir kez daha yaşamak ve yaşatmak adına tüm sanatseverleri bu festivale bekliyoruz" dedi.





9 GÜN SÜRECEK

Açılış programının ardından Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyet ilk olarak 2025 yılının "Aile Yılı" temasından ilhamla hazırlanan "Hâne" sergisini gezdi. Osmanlı medeniyetinin kutsal değerlerini ve köklü mirasını sanatseverlerle buluşturan "Osmanlı'nın Mukaddes Emanetleri" sergisi, Bakan Alpaslan ve beraberindeki heyetin ikinci durağı oldu. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi Geçici Sergi Salonu'nda yer alan seçkide; İstanbul'daki önemli müze koleksiyonlarından seçilen hüsn-i hat levhaları, Kâbe örtüleri, surre alaylarına ait eserler ve Kuran-ı Kerim nüshalarından oluşan zengin içerik, ziyaretçileri tarihsel bir yolculuğa çıkardı. Festival 9 gün boyunca devam edecek.





'TÜRKİYE KÜLTÜR YOLU' 6 YIL ÖNCE BAŞLADI

6 yıl önce başlayan Türkiye Kültür Yolu Festivalleri'nde Şanlıurfa'nın bu yıl üçüncü kez festivale ev sahipliği yaptığını hatırlatan Türkiye Kültür Yolu Festivali Genel Direktörü Selim Terzi, "Geçen yıl 20 milyona yakın vatandaşımız festivalle temas etmiş. Festivalin birleştirici bir yanı var. Bu festivaller sayesinde bir kişiyi bile kazansak bizim için büyük kazanım. Bu yıl, gastronomi önceliğimiz. Her şehirde farklı bir şefimiz, şehir kaptanı olacak" diye konuştu.