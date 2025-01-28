Medine Havalimanı Nerede? Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı’ndan Şehir Merkezine Nasıl Gidilir, Kaç Km?

Medine, Suudi Arabistan'ın Hicaz bölgesinde yer alan kutsal bir şehirdir. İslam'ın ikinci en kutsal şehri olarak kabul edilir ve Mescid-i Nebevi'yi barındırır. Şehir, tarihi ve dini önemi nedeniyle her yıl milyonlarca hacı tarafından ziyaret edilir. Sıcak ve kurak bir iklime sahip olan bu şehri ziyaret edeceklerin, Medine Havalimanı nerede, Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı'ndan şehir merkezine nasıl gidilir ve kaç km öğrenmesi şarttır.

Medine Havalimanı Nerede?

Suudi Arabistan'ın Medine şehrinde bulunan Medine Havalimanı, şehir merkezinin yaklaşık 15 kilometre kuzeybatısındadır. Bu havalimanı, Prens Muhammed bin Abdülaziz Uluslararası Havalimanı olarak da bilinir. Medine Havalimanı, özellikle hac ve umre ziyaretleri için önemli bir ulaşım noktasıdır ve yıl boyunca milyonlarca ziyaretçiyi ağırlar. Medine havalimanı içinde ise banka ve döviz büroları, sağlık hizmetleri, araç kiralama ofisleri, mescitler ve abdesthaneler, perakende ve hediyelik eşya dükkanları bulunur. Ayrıca, bekleme salonları ve VIP lounge'lar da yer alır.

Havalimanından Medine'ye Nasıl Gidilir?

Prens Muhammed Bin Abdülaziz Havalimanı, Medine şehir merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede yer almaktadır. Havalimanından şehir merkezine ulaşmak için ise aşağıdaki seçeneklerden herhangi biri seçilebilir.

Havalimanından şehir merkezine giden çok sayıda otobüs mevcuttur. Bu otobüsler, ekonomik bir seçenek olarak öne çıkar.

Taksi bulmak oldukça kolaydır. Taksi ile şehir merkezine ulaşmak hızlı ve konforlu bir seçenektir. Taksi ücretleri ise sabit bir tarifeye göre belirlenir.

Havalimanında birçok araç kiralama şirketi bulunmaktadır. Araç kiralanarak da şehirde daha özgür ve esnek bir şekilde dolaşılabilir.

Yukarıdaki seçeneklerden biri seçilerek havalimanı ve Medine merkezi arasında yolculuk yapılabilir. Tarihi ve kültürel zenginliklerin keyfi çıkarılabilir.