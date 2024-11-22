Medine kahramanı dualarla anıldı

Hazreti Muhammed'in kabrinin bulunduğu ve 400 yıl Osmanlı Devleti'ne bağlı kalan Medine'yi, İngiliz destekli isyancılara karşı savunan Fahreddin Paşa (Ömer Fahreddin Türkkan) vefatının 76. yılında kabri başında düzenlenen törenle anıldı. Aşiyan Mezarlığı'ndaki törende, Kuran-ı Kerim okunup dualar edildi. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Coşkun Yılmaz, "Fahreddin Paşa, Türk tarihinde çok yönlü, kahraman, güçlü karakterli ve yokluklar içinde destan yazan komutanlardan biriydi. Fahreddin Paşa kuşatmadan önce kaleyi tahliye etmesini teklif eden İstanbul hükümetine, 'Medine Kalesi'nden Türk bayrağını kendi elimle indiremem, mutlaka tahliye edecekseniz buraya başka bir kumandan gönderin' cevabını vermişti. Fahreddin Paşa'nın hayatı ibretlerle dolu" dedi. Törene, Fahreddin Paşa'nın torunu Ömer Fahrettin Türkkan'ın yanı sıra İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdür yardımcıları Mümin Yıldıztaş, İdris Serçe, Ahmet Kılıç ve vatandaşlar katıldı.Fahreddin Paşa, Balkan Savaşı'nda önemli başarılar göstererek, Edirne'nin geri alınmasını sağladı. 1. Dünya Savaşı'nda miralay rütbesiyle Musul'da görev yapan Fahreddin Paşa, 1915'te Urfa ve çevresindeki Ermeni ayaklanmalarını bastırdı. 28 Mayıs 1916'da İngilizlerle anlaşan Mekke Şerifi Hüseyin'in isyana hazırlandığı haberinin alınması üzerine, 4. Ordu Kumandanı Cemal Paşa tarafından Medine'ye gönderildi.Fahreddin Paşa, elinde bulunan son derece kısıtlı imkânlarla Medine'yi 2 yıl 7 ay boyunca müdafaa etti. İngilizler tarafından 'Çöl Kaplanı' ve "Türk Kaplanı" olarak adlandırılan Fahreddin Paşa, savaş esiri olarak önce Mısır'a gönderildi, ardından Malta'ya sürgün edildi. Milli Mücadele'ye katılmak için 24 Eylül 1921'de Ankara'ya gelen Fahreddin Paşa, 9 Kasım 1921'de TBMM'nin Kabil Büyükelçiliği'ne tayin edildi. Türk-Afgan dostluğunun gelişmesinde önemli rol oynayan Fahreddin Paşa, 12 Mayıs 1926'da görevinin sona ermesi üzerine yurda döndü. Fahreddin Paşa, 1936'da Türk Silahlı Kuvvetleri'nden tümgeneral rütbesiyle emekliye ayrıldı. 22 Kasım 1948'de vefat eden Fahreddin Paşa'nın cenazesi, vasiyeti üzerine Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi. AAFAHREDDİN Paşa, Osmanlı hükümetinin Hicaz'ı kısmen boşaltma kararı alması üzerine, herhangi bir yağmaya karşı Medine'de Hz. Peygamber'in mezarında bulunan mukaddes emanetlerin İstanbul'a nakledilmesini hükümete teklif etti. Bunun üzerine sorumluluk kendisinde olmak şartıyla teklifi hükümet tarafından kabul edildi. Paşa, bir komisyon kurarak tek tek kontrol ettirdiği 30 parçadan oluşan ve günümüzde Topkapı Sarayı'nda sergilenen, her yıl milyonlarca kişinin ziyaret ettiği Hazreti Peygamber'in kutsal emanetlerini 2 bin askerin koruması altında İstanbul'a gönderdi.