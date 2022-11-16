Meditasyon Günah Mı? Diyanet’e Göre Yoga ve Meditasyon Yapmak Haram Mı, Caiz Mi, Hükmü Ne?

Çoğu insanın dini bir inanç olmadan sadece fiziksel bir aktivite, spor ya da zihni dinginleştirme alıştırması olarak yaptığı yoga ya da meditasyon İslam dininde nasıl karşılanıyor? Günümüzde popüler olan bu çalışmaları yapmak isteyen insanlar öncelikle internette yoga caiz mi sorusunu araştırıyor. Aktarılan bilgiler neticesinde bir sonuca varmak isteyen vatandaşlarımız Diyanet İşleri Başkanlığı'nın meditasyon yapmak caiz mi sorusuna verdiği cevabı merak ediyor.

Meditasyon Günah Mı?

Derin düşünme anlamına gelen meditasyon günah mı? Meditasyon iç huzuru yakalamak, sükûnet ve sessizlik içerisinde düşüncelerden ve endişelerden arınmakla ilişkili bir çalışmadır. Meditasyon, kelime anlamı ve teknikleri ile Budizm, Hinduizm, Taoizm gibi doğu dinlerine ait olarak tanımlanır. Meditasyon yapmak, kişinin zihnindeki tüm düşünceleri, korkuları ve endişeleri susturup bulunduğu anın farkına varmasını öğütler.

İslam inancında ise tefekkür, derin düşünme olarak adlandırılan ve kişiyi manen yükselten çalışmanın ismidir. Tefekkür, kişinin vesveselerden uzaklaşıp, Allah'a olan teslimiyetini artırması gerektiğini ve şükredecek birçok şeyi olduğunu fark etmesini hatırlatır. Aslında tüm dinlerde bulunan bu tarz uygulamalar vardır.

İslam dinine mensup olan kişilerin de tefekkür ederek kendi iç dünyalarını hesaba çektikleri çalışmaları yapmaları çok daha uygun olacaktır. Namaz kılmak, dua etmek ya da tefekkür etmek gibi uygulamalar zaten kişinin kendi zanlarından ve korkularından kurtulmasına, psikolojik olarak rahatlamasına olanak sağlayacaktır.

Diyanet'e Göre Yoga ve Meditasyon Yapmak Haram Mı?

Diyanet İşleri Başkanlığı resmi sayfasında yapılan açıklamada meditasyon yapmak caiz mi sorusunun cevabı net olarak verilmemektedir. Ancak yoga caiz midir sorusuna detaylı bir açıklama getirilmiştir.

Diyanet açıklamasına göre yoga, Budizm ve Hinduizm'de talip olan kişilere çeşitli ilahi bilgiler ve yetenekler kazandırarak, kişinin arınmasına ve hakikate ulaşıp yükselmesine yardımcı olması amacıyla uygulanan bir yöntem olarak tanımlanıyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı yoga ile yaptığı açıklamanın devamında ise şu sözleri aktarıyor:

Son yıllarda ülkemizde oldukça yaygınlaşan bu egzersiz şekli, yoga uygulayıcıları tarafından bedensel faaliyetler ve psikolojik terapi yöntemleri olarak adlandırılıyor ve bunların dini uygulamalar ile herhangi bir ilgisi olmadığı belirtiliyor. Ancak yoganın dini bir inanca dayanmadığı ve zihinsel arınmayı hedefleyen çalışmalar olduğu söylemi gerçeği yansıtmamaktadır.

Konuya ilişkin olarak, bir Müslümanın, başka bir dinin ibadet ve inançlarına uyduğunu bilerek yoga yapması uygun değildir şeklinde açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı akıllarda oluşan soru işaretlerini aydınlatıyor.