Medya dünyasında uyuşturucu şoku: Ela Rümeysa Cebeci tutuklandı, Sercan Yaşar tahliye oldu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı uyuşturucu soruşturmasında yeni bir safhaya geçildi. Geçtiğimiz günlerde "uyuşturucu kullandırma" ve "cinsel ilişki karşılığı menfaat sağlama" suçlamalarıyla tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un ardından, dosyada adı geçen diğer isimlerin Adli Tıp Kurumu raporları netleşti.
ADLİ TIP RAPORLARI KAN DONDURDU
Soruşturma kapsamında aralarında tanınmış ekran yüzlerinin de bulunduğu 10 kişinin uyuşturucu testi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Rapordaki çarpıcı detaylar şöyle:
* Ufuk Tetik: Hem kanında hem de saç örneğinde kokain ve metabolitleri tespit edildi.
* Mehmet Akif Ersoy, Dilara Yıldız, Mustafa Manaz, Ebru Gülan ve Buse Öztay: Kan örnekleri negatif çıkarken, saç örneklerinde kokain tespit edildi. Buse Öztay'ın örneğinde ayrıca MDMA maddesine rastlandı.
* Ela Rümeysa Cebeci: Kan örneği temiz çıkmasına rağmen, saç örneğinde esrar, sentetik uyuşturucu ve kokain metabolitleri bulundu.
TUTUKLAMAYA SEVK EDİLDİ
Savcılıkta sorgusu tamamlanan Cebeci, "uyuşturucu madde temin etmek" suçlaması kapsamında tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine gönderildi.
TUTUKLANDI
Cebeci çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gönderildi.
UYUŞTURUCU SORUŞTURMASINDA SERCAN YAŞAR TAHLİYE EDİLDİ
Sosyal medya fenomeni ve işletmeci Sercan Yaşar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmıştı. Bugün tekrardan ifade vermek üzere adliyeye getirilen Yaşar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edildi.
SORUŞTURMA DERİNLEŞİYOR
Mehmet Akif Ersoy'un Habertürk'teki görevinden uzaklaştırılıp ardından tamamen el çektirilmesiyle başlayan süreçte, emniyet birimlerinin uyuşturucu trafiğine dair yeni isimler üzerinde incelemelerini sürdürdüğü öğrenildi. Adliyeye sevk edilen isimlerin mahkemedeki sorguları devam ediyor.
YAKALAMA KARARI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Savcılık Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun amcasının oğlu Kasım Garipoğlu ve iş insanı Burak Ateş hakkında yakalama kararı çıkarttı.