Medyaradar Genel Yayın yönetmenine 10 ay hapis cezası

Ankaralı bir restoran markası, Atilla Dişbudak'ın sahibi olduğu Medyaradar sitesi Genel Yayın Yönetmeni Denizhan Erkoç'un işyerine ismini vermesi nedeniyle şirketin marka hakkını ihlal ettiği gerekçesiyle şikayetçi oldu.

10 AY HAPİS CEZASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Denizhan Erkoç'un 'Marka Hakkını İhlal' suçundan 3 yıla kadar hapsi istemiyle dava açıldı. Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, tescilli marka olduğunu savunan Erkoç'a, tescilinin konaklama hizmetini kapsadığı, yiyecek içecek hizmetini kapsamadığı gerekçesiyle 10 ay hapisle cezalandırılmasına karar verdi.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Kararın ardından Erkoç avukatları aracılığıyla karar itiraz etti. Dosyanın gönderildiği Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 23. Ceza Dairesi, itirazı reddetti. Erkoç hakkında verilen ceza kesinleşti.