Megakent İstanbul beyaza büründü

Sibirya üzerinden gelen soğuk hava dalgasının etkisine giren İstanbul, güne karla uyandı. Kent genelinde birçok noktada etkili olan kar yağışı sebebiyle zaman zaman zor anlar yaşandı. Kar yağışı bir yandan kentin su ihtiyacının karşılanmasında önemli bir işlevi yerine getirirken bir yandan da yaşanan kazalar ile vatandaşlara zor anlar yaşattı. İstanbul'un Anadolu yakasında başta Beykoz, Üsküdar, Ümraniye olmak üzere Maltepe ve Kartal'da kar etkili oldu. Kar yağışı sebebiyle yollarda beyaz örtü oluşurken zaman zaman vatandaşlar zor anlar yaşadı. Beykoz Otağtepe'de kartpostallık görüntüler oluştu.

Avrupa yakasında ise kar yağışı başta Beylikdüzü, Silivri, Büyükçekmece ve Arnavutköy'de sabah saatlerinde şiddetini artırdı. Sabah saatlerinde işlerine gitmek için trafiğe çıkan sürücüler araçlarının hızını düşürmek zorunda kaldı. Toplu ulaşım araçlarının gelememesi üzerine vatandaşlar duraklarda kaldı. Büyükçekmece Pınartepe Mahallesi'nde ise kar yağışı nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kar yağışı, Başakşehir, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa ve Esenler'de de zaman zaman etkili oldu. Arnavutköy ve Hadımköy'de de etkili olan kar yağışı nedeniyle ilerlemekte güçlük çektildi, ara sokaklarda yolda kalan sürücüler oldu. Ömerli'de sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği bir otomobil, önce yayaya daha sonra da elektrik direğine çarptı. Hadımköy'de bir otomobil ise kayarak yol kenarında bekleyen bir minibüse çarparak durabildi.

EĞİTİME 1 GÜN ARA

Sabah saatlerinde lapa lapa yağan kar çok sayıda yolu ulaşıma kapatırken, yaşanan gelişmelerin ardından İstanbul'da bugün okullar tatil edildi.



UÇAK SEFERLERİ İPTAL OLDU

İstanbul'da hava sıcaklıklarının 0-5 derecelerde seyredeceği belirtilen açıklamada, bugün de kısa süreli kar yağışlarının etkili olabileceği belirtildi. Öte yandan yağış nedeniyle hava ulaşımında iptaller yaşandı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda dün yapılması planlanan uçuşların yüzde 5'inin iptal edildiği bildirildi.