Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı Megalodon filmi, bu gece ATV ekranlarında olacak. 2018'de televizyon filmi olarak ABD'de çekilen film, bir deniz altını araştırmak için yola çıkan donanma ekinin başına gelenleri anlatıyor. Peki, Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi nerede çekildi? İşte Megalodon filmi ile ilgili tüm ayrıntılar…
Admiral King'in komutasındaki bir ABD Donanma filosu, okyanusun derinliklerinde gizlendiği söylenen kimliği belirsiz bir nesneyi aramak için harekete geçer. Ancak araştırmaları onları düşündüklerinden bambaşka bir şeye götürür. Denizaltı arayışında olan filonun karşısına çıkan şey dev bir köpek balığıdır. Denizin ortasında dev köpek balığının saldırısına uğrayan ekip, yaşam savaşı vermek zorunda kalır.