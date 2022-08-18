Haberler Yaşam Haberleri Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!
Giriş Tarihi: 18.8.2022 15:03

Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!

2018 yılında gösterime giren Megalodon filmi, bu gece ATV ekranlarında film severlerle buluşacak. Yönetmen koltuğunda James Thomas’ın oturduğu film, aksiyon filmi sevenlerin favorileri arasında yer alıyor. ABD yapımı filmin oyuncuları ve konusu izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? İşte Megalodon filmi hakkında merak edilenler…

Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı Megalodon filmi, bu gece ATV ekranlarında olacak. 2018'de televizyon filmi olarak ABD'de çekilen film, bir deniz altını araştırmak için yola çıkan donanma ekinin başına gelenleri anlatıyor. Peki, Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi nerede çekildi? İşte Megalodon filmi ile ilgili tüm ayrıntılar…

MEGALODON FİLMİ KONUSU

Admiral King'in komutasındaki bir ABD Donanma filosu, okyanusun derinliklerinde gizlendiği söylenen kimliği belirsiz bir nesneyi aramak için harekete geçer. Ancak araştırmaları onları düşündüklerinden bambaşka bir şeye götürür. Denizaltı arayışında olan filonun karşısına çıkan şey dev bir köpek balığıdır. Denizin ortasında dev köpek balığının saldırısına uğrayan ekip, yaşam savaşı vermek zorunda kalır.

MEGALODON FİLMİ OYUNCULARI

  • Michael Madsen Admiral King
  • Caroline Harris Commander Lynch
  • Ego Mikitas Captain Ivanov
  • Aimee Stolte Yana Popov
  • Scott C. Roe Jameson
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Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!
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