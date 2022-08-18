Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi bu akşam TV’de!

Senaryosunu Dean Georgaris ve Jon Hoeber'in kaleme aldığı Megalodon filmi, bu gece ATV ekranlarında olacak. 2018'de televizyon filmi olarak ABD'de çekilen film, bir deniz altını araştırmak için yola çıkan donanma ekinin başına gelenleri anlatıyor. Peki, Megalodon filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Megalodon filmi nerede çekildi? İşte Megalodon filmi ile ilgili tüm ayrıntılar…