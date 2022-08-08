“Mehlika’yı kucaklayıp ölüme atladı”

Tekırdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde önceki gece güzellik uzmanı Mehlika Derici (35) ile çiftçilik yapan erkek arkadaşı Selçuk Çetiner'in (45) Aşıklar Tepesi'ndeki uçurumdan düşerek ölümüyle ilgili detaylar ortaya çıktı. SABAH, görgü tanığı ve ikilinin arkadaşları Arda Tolunay Y. (26) ve Merve Y'nin (32) ifadelerine ulaştı. Merve Y. adlı görgü tanığı "Benim doğum günümdü. Eğlence mekanından çıktığımızda alkollüydük. Polis çevirmesini görünce arkadaşlarımızı uyardık. Selçuk, bunun üzerine polisten kaçmak için Aşıklar Tepesi'ne doğru yöneldi. Aralarında kıskançlık yüzünden kavga çıktı. Önce Mehlika'yı itti. Biz yerden kaldırdık. Daha ne olduğunu anlayamadan 'Ölürsek birlikte öleceğiz' deyip, Mehlika'yı kucaklayıp, uçurumdan aşağıya atladı" dediği öğrenildi. Merve Y.'nin erkek arkadaşı Arda Tolunay Y. ise Çetiner'in Derici'yi belinden sararak beraber tepeden atladıklarını anlattı.